À la Une: le gouverneur de Porto Rico «viré»!

C’était attendu : le gouverneur du territoire américain a démissionné il y a quelques heures, juste avant minuit, heure locale. Des centaines de milliers de manifestants réclamaient son départ après la révélation par la presse d’une affaire de messages dans un groupe de discussion. Le gouverneur y tenait des propos homophobes, sexistes, et une enquête parlementaire avait été ouverte contre lui. Lorsque sa démission a été annoncée, une immense clameur a empli les rues de San Juan, capitale de Porto Rico, comme on peut l’observer sur les vidéos publiées par El Nuevo Dia.

« Puerto Rico l'a viré ! » se félicite Primera Hora. Le gouverneur apparait de dos, sur le départ, en pleine page en une d’El Nuevo Dia. Le quotidien de San Juan rappelle « l’attente inexplicable dans laquelle le gouverneur a maintenu le pays » pendant plusieurs heures, alors que plusieurs de ses proches confirmaient sa démission. C’est en tout cas « un nouveau départ pour Porto Rico », juge l’éditorialiste. « Ce que nous vivons, c’est la victoire du droit d’un peuple à la dignité. C’est une clameur multisectorielle dont les jeunes sont les principaux porte-parole, déterminés à construire le pays de l’égalité qui leur a été refusé pendant trop longtemps ». Les grandes manifestations prévues aujourd’hui à San Juan sont maintenues.

Haïti : Un nouveau gouvernement jeune et féminin

Autre titre de l’actualité du continent américain : la formation en Haïti d’un nouveau gouvernement qui respecte la parité hommes-femmes et va même plus loin. Tout va assez vite depuis la nomination du nouveau chef du gouvernement lundi, nous explique Frantz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste.

« Fritz William Michel a moins de 40 ans et a été au-delà de la parité : il a choisi une équipe de 17 ministres, dont neuf femmes, c’est plus que les 30% que réclame la Constitution haïtienne… » Frantz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste 25/07/2019 Écouter

Audition Mueller : tout ça pour ça ?

On poursuit cette revue de presse avec les journaux américains déçus de l’audition de Robert Mueller devant le Congrès. L’ex-procureur spécial a été cuisiné sur son rapport sur les ingérences russes lors de la présidentielle, publié au mois d’avril. Il a apporté « peu de réponses », juge USA Today en une. « Pas de coup de théâtre », titre le Boston Globe. « Après 7 h, pas grand-chose de neuf », se lamente le Houston Chronicle.

Le Washington Post choisit même de publier une vidéo où l’on voit l’ex-procureur spécial ne pas se souvenir, à trois reprises, du contenu de son rapport. « Il a pu [dans le passé] être rapide, abrupt, précis. (...) Mais dans ce qui a probablement été son dernier acte sur le devant de la scène à Washington », « il a également montré un côté peu familier et troublant, demandant à plusieurs reprises de l’aide pour trouver des citations dans son propre rapport, semblant toujours lutter pour suivre les questions. Il parlait doucement, trébuchait sur ses mots, s’éloignait parfois, comme s’il avait perdu le fil de ses pensées ».

Pénible à regarder

Le grand quotidien conclut que l’audition était parfois « pénible à regarder ». « La procédure ne semble pas avoir changé grand-chose » sur le dossier « Trump et l’ingérence russe », mais « la perception de Mueller, l’un des fonctionnaires les plus honorés du pays (...) a définitivement changé ». Et la presse conservatrice s’en amuse : « Le mauvais jour de Mueller », se moque le National Review dans son éditorial. Le média estime que « si cela avait été une audience de confirmation, Mueller aurait échoué ». Mais rien ne sert de « fouetter un cheval mort », renchérit le Washington Times, toujours dans le camp ultra-conservateur. « Le procureur spécial (...) a parlé et encore parlé. Peu importe le nombre de fois que les démocrates exigeront qu’il recommence, ça ne changera pas le résultat. Le Président Trump mérite mieux et la nation aussi ».

Et pourtant, Robert Mueller avait un message à faire passer selon le Dallas Morning News. « La Russie cherche toujours à interférer ». C’est à ce sujet aussi que le New York Times consacre son édito. « C’est la même alarme que tirent presque tous les membres des services de renseignement et de police depuis trois ans : la Russie a attaqué nos élections en 2016 et intensifie ses efforts aujourd’hui ». « Ce n’était pas une seule tentative », a dit Robert Mueller. « Ils le font pendant que nous sommes assis en ce moment ».

Peu probable, selon le journal, qu’une loi soit adoptée pour améliorer les échanges d’information entre les services de renseignement - un objectif qui était pourtant censé avoir été atteint par des réformes après les attentats du 11 septembre. Peu probable, car Donald Trump refuse de reconnaître la gravité de l’intervention russe et le Sénat n’envisage aucune loi pour renforcer la sécurité des élections. « Peut-être parce que cela reviendrait à admettre que les élections de 2016 ont été entachées ». « Le président semble plus préoccupé par son ego, conclut le New York Times, que par la sauvegarde de la démocratie américaine - et cela nous met tous, républicains, démocrates et indépendants, en danger ».

La bonne étoile

L’histoire est racontée par Venezuela al dia. Le chanteur Mario Domm, du groupe Camila, répondait à une interview de la radio RCN à Bogota quand il a entendu un homme chanter dans son dos. La voix lui plait. Il se rapproche du jeune homme qui n’est autre qu’un migrant vénézuélien qui tente de récolter quelques pièces en chantant dans la rue. Le chanteur lui laisse un pourboire généreux - 100 dollars - et lui demande son numéro de téléphone. Problème il n’en a pas. Ni une ni deux, Mario Domm lui achète un portable pour pouvoir le joindre et... l’invite à se produire à ses côtés lors de leur prochain concert à Mexico. La vidéo de la rencontre a été publiée par RCN. Cette anecdote a le mérite de rappeler, écrit Venezuela al dia, que « ces cinq dernières années, de nombreux jeunes vénézuéliens, professionnels ou non, avec de grands talents, ont dû fuir la crise humanitaire dans laquelle leur pays est plongé ».