Haïti: le nouveau Premier ministre rattrapé par des tweets embarrassants

Avec notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron

Crée en 2009, le compte @FwilliamMichel a multiplié les messages très agressifs envers certains secteurs politiques et aussi envers les médias. Selon cet utilisateur, l’opposition haïtienne serait « composée de malfrats (…) et de hors la loi », la majorité des journalistes et commentateurs politiques haïtiens seraient « des voyous et des socialistes ».

Politiquement, l’usager se positionne clairement à l’extrême-droite en annonçant à Donald Trump « You are the best », en adressant plusieurs fois des bravo ou cocorico à Marine Le Pen. Pour cet utilisateur, Nicolas Maduro serait un dictateur et il considère les « gilets jaunes » français comme des « brigands et des voyoutocrates ».

Le Premier minsitre dénonce une campagne de désinformation

Vendredi soir, le bureau du Premier ministre nommé a dénoncé « une campagne de désinformation et de dénigrement », expliquant qu’avant ce 22 juillet, Fritz-William Michel n’avait pas de compte Twitter. Mais qui aurait eu intérêt à usurper son identité sur les dix dernières années alors qu’il était jusqu’à lundi totalement inconnu de la sphère politique ?

Si ce compte controversé a depuis été supprimé, la question ne manquera pas d’être posée par les parlementaires lors des séances de ratification de la politique générale.