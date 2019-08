Donald Trump poursuit sa politique en faveur du charbon

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

C’est une bataille de plus dans la guerre que mènent certains États contre la politique de Donald Trump. La Californie, le Colorado, New York ou encore Los Angeles, au total, 29 États et villes ont décidé de porter plainte.

En cause, cette décision de l’administration Trump d’annuler une des mesures phares de l’ère Obama pour la protection de l’environnement. Le Clean Power Plan visait à accélérer la fermeture des centrales à charbon, à commencer par les plus vieilles et les plus polluantes. L’objectif étant de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2022 et d’encourager les énergies renouvelables.

La nouvelle loi prévue par Donald Trump ne fixe pas de plafond pour les gaz polluants, et réduit drastiquement les restrictions pour la construction de nouvelles usines à charbon.

En tête du mouvement de résistance, le gouverneur de Californie estime que « le président Trump sert les intérêts des lobbies et néglige complètement l’avenir des futures générations ».

Donald Trump, lui, ne s’en est jamais caché. Il ne croit pas au réchauffement climatique et n’est pas un fervent défenseur de l’environnement. Il s’est retiré de l’Accord de Paris, abrogé plusieurs mesures mises en place par Barack Obama.

Hier encore, lors d’une visite dans une exploitation pétrolière, le président américain faisait l’éloge du charbon assurant que c’était une source d’énergie beaucoup plus fiable.

