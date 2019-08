Amazonie: Bolsonaro autorise l'envoi de l'armée pour lutter contre les incendies

Par décret, le président d'extrême droite a autorisé à partir de samedi et pour une durée d'un mois les gouverneurs des États concernés à recourir à l'armée pour « l'identification et la lutte contre les foyers d'incendie », ainsi que pour « des actions préventives et répressives contre les délits environnementaux ».

« En tant que militaire et homme public, je respecte et j’aime profondément l’Amazonie, a déclaré le président brésilien dans une allocution télévisée. La protection de la forêt est notre devoir. Et c’est pour cela que nous devons combattre la déforestation et toute autre activité criminelle qui met notre Amazonie en danger. »

Jair Bolsonaro a donc autorisé « la mise en place d’une opération de garantie de la loi et de l’ordre : une opération militaire environnementale ». Une opération « avec l’usage extensif de personnel et de matériel de l’armée, et d’autres organes de sécurité, pour combattre les activités illégales, et l’avancée des incendies dans la région », a-t-il prévenu.

Bolsonaro répond aux pressions

Le président brésilien a également répondu aux critiques venues du monde entier, et averti les pays du G7 que cela ne justifiait pas des sanctions économiques contre les exportations brésiliennes.

« Nous allons agir pour contrôler les incendies en Amazonie. Mais il faut rester serein. Plusieurs pays développés n’ont pas respecté leurs engagements dans le cadre de l’Accord de Paris. Mais d’autres pays se sont dits solidaires avec le Brésil, ont offert des moyens pour lutter contre les incendies, et ils se sont dits prêts à représenter la position brésilienne lors du G7. Les incendies de forêt existent dans le monde entier. Cela ne peut servir de prétexte pour de possibles sanctions internationales. Le Brésil continuera à être, comme il l’a fait jusqu’à aujourd’hui, un pays ami de tous, et responsable de la protection de sa forêt amazonienne. »

Rassemblements

Aux cris de « Sauvez l'Amazonie », des manifestations ont rassemblé plusieurs milliers de personnes à Sao Paulo et Rio de Janeiro, d'autres ont eu lieu devant les ambassades et consulats du Brésil dans le monde, à l'appel de nombreuses ONG. Parmi celles-ci le mouvement de la jeune Suédoise Greta Thunberg, Fridays for Future.

Dans le « poumon de la planète », quelque 700 nouveaux feux ont été enregistrés en 24 heures jeudi, selon les chiffres communiqués vendredi par l'Institut national de recherche spatiale (INPE).