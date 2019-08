Colombie: «Les accords de paix ne sont pas encore morts»

Est-ce le retour des années de violences en Colombie ? Dans une vidéo publiée ce jeudi 29 août, Ivan Marquez, l'ancien numéro 2 des FARC, les Forces armées révolutionnaires colombiennes, annonce reprendre les armes, avec comme objectif de combattre l'oligarchie et la corruption. Quel avenir pour l'accord de paix ? RFI a interrogé Angelica Montes, philosophe franco-colombienne et directrice du think tank Grecol.

RFI: Dans ce message des FARC, ces hommes disent avoir été trahis, notamment. Comment comprenez-vous ce mot de « trahison » ?

Angelica Montes : Depuis un an, on va dire que le gouvernement d’Ivan Duque récolte ce qu’il a semé. Depuis un an, le gouvernement et le Centre démocratique, le parti du gouvernement, a remis l’accord de paix en cause. Cela a provoqué une ambiance d’incertitude juridique pour les ex-FARC et a renforcé les craintes chez la population des anciens territoires contrôlés par les FARC. Cela n’a pas du tout aidé à la consolidation de ces accords et des engagements entre les FARC et le gouvernement.

Quels engagements, justement ?

Dans les engagements, on comptait sept points. C’était le respect du pluralisme politique, le respect des politiques des institutions, [la transition de la] culture du coca vers des cultures légales, l’accompagnement de la population des ex-FARC, dont la formation et la réinsertion dans la vie civile, entre autres.

Tous ces engagements étaient un peu gelés, parce que le gouvernement de Duque s’était mis plutôt dans un débat juridique pour juger de la pertinence ou pas d’une justice spéciale pour la paix. Tout cela a provoqué vraiment une situation de trouble et d’incertitude. Aujourd’hui, on voit clairement où sont les conséquences de cette situation.

Il y avait aussi cet engagement du droit à rester en vie pour ces ex-FARC. Nombre d’entre eux ont été tués ces derniers temps. Est-ce une raison aussi de reprendre les armes ?

Oui. Cela, parmi d’autres, effectivement. Plus de 500 leaders et défenseurs des droits de l’homme ont été assassinés au cours des deux dernières années. Plus de 150 ex-guérilleros et aussi des membres de leurs familles.

Mais derrière tout cela, il y a aussi un combat politique à l’intérieur même des FARC, car [Ivan] Marquez et [Jesus] Santrich se sont désolidarisés de [Rodrigo] Londoño, chef du parti légal. Il faut le rappeler, les FARC se sont constitués en parti légal, l’année 2017. Et aujourd’hui cela s’appelle FARC - Force Alternative Révolutionnaire Commune. Les deux personnes qui apparaissent sur ces vidéos, Ivan Marquez et Santrich, sont en opposition sur la ligne prise par ce parti légal, qui est dirigé par son ex-collègue de combat, monsieur Rodrigo Londoño.

Les accords de paix ont permis de désarmer 7 000 guérilléros. Qu’est-ce que cette reprise des armes augure pour l’avenir? Faut-il s’attendre à encore plus de violence ?

Indiscutablement. Le gouvernement de Ivan Duque va trouver maintenant un prétexte pour mettre en place une politique de guerre afin de protéger la légalité des institutions et protéger la population de la menace de nouvelles aires de combats, des guérillas venant de cette nouvelle FARC-EP, qui se reconstitue.

C’est aussi dans un climat d’élections. Il faut indiquer aux électeurs qu’au mois d’octobre auront lieu les élections pour le choix des maires et des gouverneurs. Tout cela va, indiscutablement, créer une incertitude politique, mais aussi des craintes, très probablement au profit du parti du gouvernement, le parti de droite, le Centre démocratique.

Faut-il donc s’attendre à une réponse militaire de la part du gouvernement d’Ivan Duque ?

Oui. C’est sans doute la sortie. Et cela a toujours été la réponse du nouveau gouvernement : il faut faire face à tous les éléments illégaux avec des armes. Donc cela ne va pas changer. Mais derrière tout cela, le drame est plutôt humain, parce que la situation des populations va encore plus s’aggraver. Peur des assassinats, disparitions… Donc on fait vraiment un pas en arrière. Je dirais dix pas en arrière. On peut se retrouver avec des scénarios de violence semblables à ceux qui ont précédé les accords de paix.

Justement, pensez-vous que ces accords de paix, aujourd’hui, sont largement compromis ?

Je dirais qu’ils ne sont pas morts, parce que de fait, les Forces Alternatives Révolutionnaires Communes - le parti politique des FARC - sont toujours engagées dans le respect des différents points signés avec le gouvernement.

Par ailleurs, le parti a pris ses distances de [Ivan] Marquez et de [Jesus] Santrich : les deux personnes qui apparaissent sur ces vidéos ont été exclues du parti. Donc on ne peut pas dire que le parti politique des FARC qui est né de ces accords a repris les armes. Nous sommes face à une situation confuse, parce que le nouveau mouvement se fera appeler de la même façon : FARC-EP.

Cela n’aide pas du tout à faire comprendre à la société civile colombienne qu’il y a une partie des guérilléros qui a effectivement repris les armes et [une autre partie des FARC qui est] dans une logique de création d’une dynamique politique dans la légalité.

Donc, nous allons rentrer dans une phase très confuse, parce que parti légalement constitué est toujours là et en même temps, on a une nouvelle guérilla qui s’appelle FARC et qui dit qu'elle fera la guerre.