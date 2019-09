À la Une: Les Bahamas balayés par l’ouragan Dorian

L’ouragan Dorian, le plus violent jamais enregistré dans l’océan Atlantique, a frappé les Bahamas ce dimanche et continuait lundi matin de faire rage sur cet archipel des Caraïbes.Alors que le soleil se lève ce lundi matin, il est désormais possible de voir l’étendue des dégâts qui semblent colossaux. Pour l’instant aucun bilan concernant d’éventuelles victimes n’est avancé par le quotidien local The Tribune. Mais selon le journal de très vastes parties de cet archipel sont inondées, à l’image de l’aéroport international de Freeport. Des vents à près de 300km/h continuent de balayer l’archipel et des pluies diluviennes sont annoncées jusqu’à au moins ce mercredi, précise The Tribune. Le quotidien publie par ailleurs une nouvelle carte sur laquelle on peut voir la trajectoire que devrait suivre Dorian. L’ouragan devrait longer la côte Atlantique des États-Unis en commençant par la Floride et pourrait remonter jusqu’au New Jersey vendredi prochain.

En Argentine, le gouvernement annonce des mesures économiques exceptionnelles

« Il a tardé à le faire, peut-être trop, mais finalement c’est arrivé ». Voilà comment l’éditorialiste de La Nacion annonce les nouvelles mesures dictées par le président Mauricio Macri pour tenter d’éviter un défaut de paiement et endiguer la chute du peso. Des mesures qui vont à l’encontre de sa vision de l’économie, explique le quotidien, mais l’heure n’est plus au choix. Restructuration de la dette publique, mise en place d’un système de contrôle des changes. Des mesures, estime cet éditorialiste, qui doivent permettre de sauver un gouvernement qui arrive au bout de son mandat dans quelques mois. Quelles sont ces mesures qui ont été publiées hier dans le bulletin officiel argentin ? Il s’agit principalement de mesures de contrôle des changes destinées aux entreprises et aux particuliers, comme le détaille El Dia. Les entreprises exportatrices par exemple devront changer en pesos les dollars issus de leurs transactions, cinq jours après encaissement ou 180 jours après l’exportation des biens. Pour ce qui concerne les particuliers, les virements à l’étranger supérieurs à 10 000 dollars sont désormais interdits, sauf autorisation de la Banque centrale. D’autres mesures figurent également dans ce décret. Des mesures, précise le quotidien, qui resteront en vigueur jusqu’au 31 décembre et qui vont être analysées en détail par le FMI selon Clarin qui reprend des déclarations d’un porte-parole de l’institution. Le FMI qui restera en contact et accompagnera le gouvernement argentin pendant cette période incertaine, précise le quotidien.

Le président mexicain a remis son premier rapport de gouvernement

Un président qui ne déroge pas à la règle et qui, comme ses prédécesseurs, a axé ce rapport sur les réussites de son gouvernement, qu’elles soient douteuses ou polémiques, détaille El Universal. Et comme ses prédécesseurs, explique l’éditorialiste de ce quotidien, il n’a de cesse de répéter que le pays va dans la bonne direction, chiffres à l’appui. Mais Andres Manuel Lopez Obrador, surnommé AMLO, n’a pas hésité à rappeler que le principal défi que devait surmonter le Mexique reste l’insécurité. Et c’est en appliquant des principes d’honnêteté et d’austérité que l’on pourra y parvenir selon lui. Un rapport qui fait déjà l’objet de nombreuses critiques de la part de l’opposition. Avec notamment les conservateurs du PAN qui appellent à un rétablissement des principes démocratiques et au respect des institutions selon La Jornada. Pour le PRD, le parti de la révolution démocratique, le régime d’Andres Manuel Lopez Obrador ressemble finalement à ceux qu’il dit combattre peut-on également lire dans La Jornada. Quant au PRI, le parti de la révolution institutionnelle, il appelle, toujours selon La Jornada, à un pacte national pour lutter contre la violence et l’insécurité et demande à AMLO de rectifier les mauvaises politiques publiques mises en place ces derniers mois.

Vers un déblocage politique en Haïti ?

Le Premier ministre Fritz-William Michel se dit confiant que les députés voteront sa politique générale cette semaine avant leur départ en vacances. Des députés qui prendront leurs derniers congés à compter du 9 septembre prochain. Autant dire qu’il y a urgence, comme l’explique Le Nouvelliste. Fritz-William Michel a été désigné le 22 juillet au poste de Premier ministre par le président Jovenel Moise, mais il n’a toujours pas été confirmé à son poste par les députés. Fritz-William Michel se dit pourtant confiant qu’il y parviendra cette semaine dans les pages du quotidien. « Le président de la chambre des députés a reçu le nouvel arrêté sur la formation du gouvernement. Il y a de grands espoirs que la séance se tienne cette semaine » peut-on lire. Du côté de la chambre des députés, toujours selon Le Nouvelliste, le président de la chambre a fait savoir que la commission qui travaille sur les documents du Premier ministre et de son cabinet devait terminer son rapport ce dimanche 1er septembre. Selon Gary Bodeau, une fois qu’il aura le rapport il sera alors à même de fixer une date pour la présentation de la politique générale de Fritz-William Michel.