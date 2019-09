L'ouragan Dorian ne lâche pas les Bahamas et sème le chaos

Des maisons détruites, des voitures renversées, des arbres tombés, des débris sur les routes, les photos postées par les habitants sur les réseaux sociaux donnent une première impression des dégâts provoqués par Dorian. Et ce n'est pas terminé.

Un habitant de l'île de Grand Bahama, réfugié au dernier étage de sa maison, a publié une vidéo impressionnante : toute la partie inférieure de sa maison construite sur pilotis est submergée par l'océan.

Les habitants des Bahamas ont reçu l'ordre de rester chez eux ou dans les abris. Même si les vents ont faibli, ils soufflent encore à environ 200 kilomètres par heure et présentent un risque pour la vie, selon les autorités locales.

Le Premier ministre des Bahamas évoque déjà une tragédie historique pour son archipel des Caraïbes. Les premières opérations de secours ont commencé lundi dans l'après-midi. Le bilan provisoire est de 5 morts et 21 blessés.

Plusieurs habitants ont été évacués par la Garde côtière des États-Unis qui a envoyé des équipes de sauvetage vers les Bahamas. Le gouvernement des Bahamas a lancé un appel à la solidarité de la population. Les habitants sont priés d'accueillir des personnes qui ont perdu leur maison et de faire des dons aux organisations caritatives. L’aéroport est sous près de deux mètres d’eau.

La trajectoire de Dorian

Dorian, rétrogradé en catégorie 2, devrait enfin quitter les Bahamas. Le cyclone poursuit sa route vers le nord. Selon les dernières projections, sa trajectoire devrait rester au large des côtes avant d'arriver sur terre vendredi en Caroline du Nord.

► Les explications de Frédéric Nathan de Météo France

« L’œil du cyclone en lui-même ne devrait pas toucher les côtes américaines. Il est actuellement à 160 km à peu près de la Floride. Il se dirige vers le nord, nord-ouest, c’est-à-dire très lentement, puisque je vous ai dit qu’il est presque stationnaire au-dessus de Grand Bahamas. Et il va relonger ces côtes très doucement, mais sans rentrer complètement sur les terres, ce qui fait qu’au niveau des vents les plus violents on ne devrait pas atteindre les valeurs que l’on a près de l’œil du cyclone, même si les valeurs risquent d’être fortes. Par contre on aura la marée de tempête, c’est-à-dire une augmentation du niveau de l’eau, plus les vagues qui devraient fait quand même des inondations entre la Floride, la Géorgie, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Les vents les plus violents, on le sait, se situent vraiment juste autour de l’œil. Ce qui évite déjà d’avoir ces vents très violents. D'autre part si c’est suffisamment loin, on n’a pas non plus les pluies diluviennes. On attend quand même de fortes précipitations en particulier sur la Caroline du Nord et la Caroline du Sud où là quand même l'oeil se rapprocherait des côtes. Là on attend jusqu'à 250 mm, voire un peu plus. En gros c’est ce qui tombe en cinq mois à Paris. »