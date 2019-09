À la Une: le Premier ministre haïtien obtient la confiance des députés

C’est à la Une de la presse haïtienne. « Après un mois d’attente », écrit l’agence d’information Alterpresse, « Fritz William Michel a présenté mardi soir sa déclaration de politique générale devant 80 députés. 76 ont voté pour et trois se sont abstenus ». Il reste maintenant l’étape du Sénat demain jeudi où Fritz William Michel doit obtenir la confiance avant d’accéder officiellement au poste. Alterpresse relève que « les députés de l’opposition ont saccagé, dans la matinée, le mobilier de la chambre pour tenter d’empêcher la tenue de la séance ».Ils critiquent un processus qui est selon eux entaché d’irrégularités.

Avant le vote, un bref discours de politique générale

« 12 minutes lui suffisent pour présenter les huit grands axes de sa politique générale », écrit Le Nouvelliste. Parmi ces axes, « le renforcement de la justice et de la sécurité publique, le renforcement de la lutte contre les inégalités sociales, la relance économique » ou encore« le renforcement des acquis démocratiques par l’organisation d’élections ouvertes et crédibles ».

Un gouvernement « inconscient »

Le vote de confiance au Parlement a peut-être permis de débloquer la situation politique en Haïti, mais une partie de la presse reste sceptique sur la suite du processus. C’est le cas du journal Le National qui écrit dans son éditorial : « Dans une situation normale, un gouvernement ayant une majorité au Parlement courtise les parlementaires de l’opposition, essaie de les convaincre pour que son action ait plus de force. Chez nous, le pouvoir doit chaque fois négocier avec sa propre majorité en puisant dans la caisse publique et en rameutant les grands patrons de l’équipe en place pour rassembler les sommes demandées. On comprend bien que la démocratie chez nous n’est qu’une farce dans cet univers de bandits légaux ». Et le journal de poursuivre :« Comment peut-on faire preuve d’autant d’inconscience quand un pays, une population, se trouve dans une telle situation de désespoir ? Que ressent-on au fond de soi quand ces dizaines de milliers de jeunes se retrouvent sans avenir alors qu’il y a là certainement des talents pour permettre à la nation de remonter la pente ? On a tout connu dans ce pays, mais jamais un pouvoir aussi inconscient, aussi nul ».

Les Bahamas ravagés par Dorian

Dorian qui a ravagé cet archipel, provoquant la mort d’au moins sept personnes. Le Premier ministre des Bahamas évoque des journées d’horreur. Et effectivement, les premières images aériennes qui nous parviennent montrent l’étendue de la destruction. C’est à voir sur le site de la chaîne CNN qui qualifie les photos de « choquantes ». « Il est impossible de savoir à quoi ressemblait la zone filmée avant le passage de », écrit CNN dans son commentaire. « Tout a été détruit. Une partie de la zone se trouve encore sous l’eau, il y a des containers qui flottent dans les débris », poursuit CNN, « on dirait une grande décharge à ciel ouvert ». Le journal Tribune 242 parle d’une « destruction totale » des îles Abacos. Même le mot destruction est encore trop faible pour décrire ce qui s’est passé, selon la responsable d’une ONG qui a survolé les zones touchées : « Il n’y a plus rien, tout est rasé, tout est parti », explique-t-elle au journal.

D’autres médias locaux font état de nombreuses personnes disparues. Le site d’information Bahamas Press a lancé sur son compte Facebook des avis de recherche. Il publie une liste de noms de personnes portées disparues et demande aux habitants de certaines zones de se manifester.

Au Brésil, les violences dans les zones rurales

C’est un reportage à lire dans Carta Capital. Maria Elpidia de Melo est une agricultrice et syndicaliste qui ne cesse de dénoncer les déforestations illégales dans l’État du Para. Menacée par les grands propriétaires, elle a décidé d’envoyer son fils dans une ville loin de la ferme où elle habite, car elle craint pour leurs vies. « Je sais que je vais mourir », dit-elle au journaliste de Carta Capital, « mais je ne veux pas qu’ils tuent mon fils ». L’année dernière, trois petits agriculteurs ont été assassinés, selon Carta Capital.