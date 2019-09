Dorian: à Grand Abaco, de nombreux Bahamiens espèrent encore être évacués

Avec notre envoyée spéciale aux Bahamas, Domitille Piron

La jeune Keisha est arrivée à Nassau par bateau vendredi 6 septembre avec sa fille de 4 ans. Avec leur famille, neuf enfants et quatre adultes, elles ont passé deux jours dans le grenier de leur maison en attendant le passage de l’ouragan.

Puis dans une chambre d’hôtel, elles ont partagé leur refuge avec une trentaine d’autres personnes durant plusieurs jours, avant de prendre la direction du port de Grand Abaco. Pour des raisons de sécurités sanitaires et parce que la situation devenait insoutenable, Keisha voulait quitter l’île au plus vite, sans savoir ce qui l’attendait.

« Je suis encore sous le choc avec tout ce qui s’est passé et je me demande ce je vais faire. C’est assez effrayant parce que tu ne sais pas où tu vas après et ils ne te disent pas ce qui va se passer, où tu vas pouvoir rester, explique la jeune femme. Il y a beaucoup de gens ici et encore plus vont venir, c’est terrible, parce que je n’ai nulle part où aller à part ici. Nulle part ».

Rejoindre les États-Unis

« J’essaye d’envisager l’avenir, il faut que je parvienne à vivre ailleurs, avant de pouvoir rentrer à la maison, mais ce ne sera pas tout de suite parce qu’où j’habite, il n’y a carrément plus rien, tout est démoli », poursuit-elle.

Des liaisons aériennes et par bateaux sont assurées, mais une fois arrivés dans la capitale Nassau, ces rescapés sont bien souvent désemparés et sans ressources.

Comme beaucoup de Bahamiens évacués d’Abaco, Keisha fait preuve de beaucoup de courage et de résilience, mais elle s’impatiente et espère pouvoir quitter les Bahamas pour rejoindre de la famille aux États-Unis au plus vite.