A la Une: Ouragan Dorian, le gouvernement des Bahamas sous le feu des critiques

Les journaux de l’archipel lui reprochent sa gestion calamiteuse de la catastrophe causée par le passage de l’ouragan Dorian. Parmi les voix les plus virulentes, on retrouve Bahamas Press qui écrit : « Des agences internationales présentent sur les îles les plus touchées estiment que près de 3 000 résidents de Grand Bahama et d’Abaco pourraient être morts. Peut-être que beaucoup de ces victimes ne seront jamais retrouvées. Ces chiffres choquants prouvent que l’administration du Premier ministre Hubert Minnis est responsable de la pire gestion d’une catastrophe naturelle dans l’histoire des Bahamas ».

Le Miami Herald fait état des interrogations qui circulent notamment sur les réseaux sociaux : « Beaucoup de Bahaméens se demandent si le gouvernement ne dissimule pas le bilan réel, tant les opérations de recherches semblent lentes sur les îles touchées par Dorian ».

Le gouvernement se défend. « Duane Sands, le ministre bahaméen de la Santé, rejette les accusations selon lesquelles son gouvernement ne donnerait pas toutes les informations. L’opinion publique devrait porter un regard plus juste sur la tâche titanesque à laquelle l’administration est confrontée », estime le ministre dans les colonnes du Miami Herald. « Les secouristes nationaux et internationaux, accompagnés de chiens, s’enfoncent chaque jour un peu plus dans les zones les plus dévastées. Maison après maison, rue après rue. Ce dimanche, quelque 200 secouristes étaient à l’œuvre rien qu’à Marsh Harbour sur l’île de Grand Abaco ».

Pendant ce temps une marée noire pourrait menacer les plages dévastées de Grand Bahama. Le journal bahaméen The Tribune rapporte qu’une marée noire a été découverte non loin de High Rock, une localité de cette île, où sont « situés des grands réservoirs de stockage d’hydrocarbures appartenant à la compagnie pétrolière Equinor. L’Autorité de l’aviation civile des Bahamas a envoyé un avion pour déterminer dans un premier temps par les airs l’étendue et l’ampleur de ce qui s’est passé et pour élaborer un plan d’urgence. Une équipe de la Société des eaux et des égouts a également été envoyée sur place pour évaluer la situation », rapporte le quotidien.

Venezuela : des documents officiels démontrent liens entre gouvernement Maduro et guérillas colombiennes

Un hebdomadaire colombien publie aujourd’hui des documents secrets explosifs. Ils proviennent des autorités vénézuéliennes et démontrent les liens étroits entre le gouvernement de Nicolas Maduro et les guérillas colombiennes. Semana a eu accès à des documents émanant du Sebin, le service de renseignement vénézuélien et du commandement stratégique opérationnel des Forces armées nationales bolivariennes.

Ces documents révèlent non seulement que le gouvernement de Caracas sait où se trouvent les guérilléros de l’ELN et de la dissidence des FARC sur le territoire national vénézuélien. Mais ils prouvent aussi que Nicolas Maduro en personne a ordonné aux forces armées de protéger les guérilleros colombiens et de leur venir en aide en leur apportant un soutien opérationnel et alimentaire. Plus encore, écrit Semana, « ces documents top-secret démontrent comment le gouvernement Maduro collabore avec les guérillas pour concevoir d’éventuelles opérations conjointes visant à mener de possibles attaques sur le territoire colombien ».

La majorité des Américains pour la vérification des antécédents des acheteurs d’armes à feu

Aux États-Unis, une large majorité d’Américains toutes orientations politiques confondues soutiennent un changement de législation sur la question du port d’armes. Selon un sondage publié ce matin par le Washington Post et ABC-News, 89 % des Américains soutiennent une vérification approfondie des antécédents des acheteurs d’armes à feu. 81 % des sondés se disent aussi favorables à ce que les forces de l’ordre saisissent temporairement les armes de personnes qui pourraient constituer une menace pour la société.

En cette journée de rentrée parlementaire à Washington, les démocrates ont sur ce dossier visiblement le vent en poupe. 51 % des personnes interrogées disent faire confiance aux démocrates en ce qui concerne la législation sur les armes à feu. 36 % seulement font confiance à Donald Trump.

Haïti : une rentrée scolaire semée d’embuches

Avec cette première question pour bon nombre de parents ce matin : y aura-t-il du carburant afin d’amener l’enfant à l’école ? Comme l’a constaté Le Nouvelliste, « la plupart des stations essence à Port-au-Prince étaient toujours fermées ce dimanche à la veille de la rentrée des classes. De longues files et des bousculades ont été constatées dans quelques-unes des stations où le gazoline était disponible ».

Au-delà de la pénurie de carburant qui dure depuis des jours, c’est le problème de l’insécurité qui préoccupe les parents. « Hier, des gangs armés ont sillonné plusieurs rues de la ville de Marchand Dessaline, dans le département de l’Artibonite. Munis de fusils d’assaut, sous le regard impuissant des forces de l’ordre, ils ont exigé de fortes sommes d’argent des directeurs d’école de la commune » en échange de l’autorisation d’ouvrir les portes de ces écoles ce lundi, rapporte le site Haïti Standard.