En Colombie, une période électorale marquée par un accroissement des violences

Avec notre correspondante à Bogota, Marie-Eve Detoeuf

En matière de violence électorale, la Colombie fait marche arrière. Les homicides, les attentats et les menaces contre les candidats et les fonctionnaires ne sont pas une nouveauté. Mais ils avaient beaucoup diminué depuis la signature de l’accord de paix avec la guérilla des FARC en 2016. L’accalmie aura été de courte durée. Au total, plus de 150 faits de violences ont été enregistrés au cours des douze derniers mois et ils ont augmenté au cours des cinq dernières semaines. Vingt candidats ont été assassinés.

Des milices armées se disputent aujourd’hui les territoires et les trafics abandonnés par la guérilla. La carte de la violence préélectorale recoupe étroitement celle des économies illégales – que ce soit celle de la cocaïne ou celle du trafic d’or –. La violence a des explications diverses. Le commanditaire d’un assassinat peut vouloir évincer un rival. Ou tout simplement faire savoir aux autres candidats en lice qu’il est l’homme fort du territoire et qu'il faudra composer avec lui. La violence touche surtout les régions rurales. Tous les partis sont visés, l’impunité reste la règle. Dans plus de deux tiers des cas dénoncés, la police locale et les autorités ignorent qui est l’auteur du crime. Ou feignent de l’ignorer.

