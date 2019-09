Guantanamo: 13 millions de dollars par an et par détenu

De notre correspondante à Washington, Anne Corpet

Treize millions de dollars par an et par prisonnier. C’est la somme astronomique à laquelle sont parvenus les enquêteurs du New York Times en épluchant les coûts entraînés par la détention des 40 personnes encore incarcérées à Guantanamo.

L’armée américaine emploie 1 800 soldats pour sécuriser le site, soit 45 par détenu. Le personnel de la prison comprend aussi des garde-côtes, des médecins, des infirmières, des interprètes, et des spécialistes du renseignement. Chaque semaine, des vols sont affrétés vers le site pour y emmener juges, avocats ou journalistes, et un cargo réfrigéré se charge de l’approvisionnement en produits frais.

Aucune solution pour alléger les coûts

Du fait de l’isolement du site, un cinéma, une chapelle, trois hôpitaux, deux restaurants et bien sûr, un tribunal ont été construits sur place. Ils mobilisent eux aussi du personnel. La construction de l’ensemble de ces infrastructures aurait coûté plus de sept milliards de dollars, selon le New York Times.

Les détracteurs du site dénoncent les dépenses exorbitantes entraînées par le maintien de la prison sur l’île, mais aucune solution n’est en vue pour les alléger. Le sort des 40 derniers prisonniers de Guantanamo est loin d’être réglé.

