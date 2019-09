Le Nouveau-Mexique veut rendre gratuite l'université pour ses résidents

Avec notre correspondant à San Francisco, Éric de Salve

Dans un pays où un tiers des moins de 30 ans remboursent encore un prêt étudiant, l’annonce ne passe pas inaperçue. La gouverneure du Nouveau-Mexique veut rendre les études supérieures accessibles à tous. Pour ce faire, elle propose tout simplement de rendre gratuits les frais de scolarité dans les 29 universités publiques de cet État.

Today I’m thrilled to announce a huge development for New Mexico higher education – we’re going to make college tuition-free for New Mexico students. #NewMexicoOpportunity pic.twitter.com/mRTsnKevIA Michelle Lujan Grisham (@GovMLG) 18 septembre 2019

Son plan, baptisé « Une fusée pour l’éducation supérieure », serait réservé aux résidents du Nouveau-Mexique, soit potentiellement 55 000 étudiants chaque année, et ce, quels que soient les revenus de leurs foyers. « Cela voudrait dire plus d’inscriptions, plus de réussite aux examens, plus de croissance économique et une main-d’œuvre mieux formée pour le Nouveau-Mexique », assure la gouverneure démocrate.

Un plan qui reste encore à valider

Michelle Lujan Grisham chiffre le coût de son plan entre 25 et 35 millions de dollars par an (entre 22,6 et 31,7 millions d’euros), financé grâce aux revenus de l’extraction du pétrole de schiste dans le bassin permien (dans le sud-est du Nouveau-Mexique). Mais ce projet doit encore être validé par le Parlement local à majorité démocrate.

Depuis 2017, une vingtaine d’autres États ont lancé des programmes pour alléger les frais universitaires, mais tous sont conditionnés et aucun n’est aussi ambitieux. Aux États-Unis, deux étudiants sur trois sortent diplômés avec une dette de 30 000 dollars en moyenne. L’allégement de ce fardeau est d’ailleurs un des thèmes de la campagne pour la primaire démocrate.

