Nicaragua: trois journaux ferment à cause du blocus gouvernemental du papier

Au Nicaragua, la liberté de la presse ne cesse de se détériorer. Vendredi 27 septembre, trois journaux, dont « Metro », un quotidien gratuit distribué dans la capitale Managua, ainsi que Maje, un site d'information pour les jeunes et surtout « El Nuevo Diario », le deuxième quotidien le plus lu du pays, ont annoncé qu'ils baissaient le rideau à cause des pressions exercées par le gouvernement Ortega contre les médias.

Plus de papier, plus d'encre, plus de bobines pour les rotatives. Depuis un an, les douanes nicaraguaéennes bloquent dans leurs entrepôts la quasi-totalité des importations de matières premières nécessaires à l'impression des journaux. Un boycott du gouvernement nicaraguaéen qui a fini d'achever le journal quadragénaire El Nuevo Diario.

Pour survivre, le journal avait déjà fait le choix il y a plusieurs mois de passer au format tabloïd, un format plus petit, il avait cessé de paraître le week-end, et réduit progressivement ses pages... de 38 à 8.

Initialement proche des sandinistes

Initialement proche des idées sandinistes, qui ont porté Daniel Ortega au pouvoir, le journal s'est montré plus critique du gouvernement depuis la vague de manifestations qui a balayé le pays à partir d'avril 2018. Il a dénoncé la répression des manifestations, les arrestations arbitraires, et les atteintes de plus en plus manifestes à la liberté d'expression : censures, arrestations de journalistes, interruptions de signal des chaînes de télévision et des sites internet, descentes de police dans les rédactions.

Le quotidien indépendant La Prensa, premier journal du pays, survit encore. Mais pour combien de temps ? Ses effectifs ont fondu, sa pagination aussi, et ses stocks de papiers s'amenuisent de jour en jour.

►À écouter aussi: Nicaragua: des dizaines de milliers de personnes exilées un an après la répression