Des milliers de partisans du président Macri dans les rues de Buenos Aires

Avec notre correspondante à Buenos Aires, Aude Villiers-Moriamé

« Si se puede », « oui c’est possible », scandent les partisans de Mauricio Macri, réunis dans le très chic quartier de Belgrano, à Buenos Aires, où le président argentin conserve de hauts niveaux de popularité.

Daniel Corrales, la cinquantaine, estime que le gouvernement Macri n’a pas eu le temps de faire ses preuves : « On ne peut pas changer profondément l’Argentine en quatre ans. Il faut attendre ! Il faut tenir bon, et lui donner une nouvelle chance. On a besoin de politiques de long terme. »

Mauricio Macri est au plus bas dans les sondages. Beaucoup d'Argentins le tiennent responsable de la grave crise économique qui frappe le pays depuis l'an dernier. Le président a obtenu un mauvais score lors des élections primaires simultanées et obligatoires pour tous les partis le 11 août, et n'a obtenu que 33 % des voix contre 49 % pour son rival, le péroniste Alberto Fernández.

Patricia Moscoso, professeure à la retraite, ne s’attend pas à une bonne élection. « Je crois que ça va être très difficile d’inverser la tendance, dit-elle. Mais je pense que nous devons montrer que nous sommes convaincus que ce gouvernement est sur la bonne voie pour sortir de la crise. »

Après une heure d’attente, Mauricio Macri arrive en grande pompe sur la place où sont réunis ses partisans. Malgré la situation alarmante de l’économie - 55 % d'inflation en un an, un tiers de la population sous le seuil de pauvreté, le chômage en forte augmentation - le président se montre optimiste : « Je sais que ces quatre ans, et surtout ce dernier an et demi, ont été très difficiles. Mais je veux vous dire que bientôt vont venir la croissance, le travail, les hausses de salaire. »

Pour conclure sa campagne électorale, Mauricio Macri a prévu de visiter 30 villes à travers le pays, jusqu’au jour du scrutin, le 27 octobre.