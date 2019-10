À la Une: bras de fer entre Mike Pompeo et les démocrates aux États-Unis

« La guerre des mots », titre le site d’information The Hill. Le secrétaire d’État Mike Pompeo a qualifié d’« intimidations » les injonctions envoyées vendredi dernier par les parlementaires démocrates. Il s’est aussi opposé à la convocation de cinq diplomates susceptibles de fournir à l’opposition des informations sur l’affaire ukrainienne dans laquelle Donald Trump est englué. La réaction des démocrates n’a pas tardé : Mike Pompeo « devrait immédiatement cesser d’intimider les témoins du département d’État pour se protéger et protéger le président », ont répliqué les présidents des commissions des Affaires étrangères, du Renseignement et de supervision de l’exécutif, selon The Hill.

L’éminence grise de Donald Trump

La presse canadienne s’est penchée sur celui qui tirait les ficelles dans l’affaire ukrainienne. Il s’agit de l’ancien maire de New York Rudy Giuliani, devenu l’avocat du président Donald Trump. D’après Le Devoir c’est lui qui avait lancé « une vaste opération politico-diplomatique en marge du département d’État pour récolter des informations au sujet d’allégations de corruption, qui demeurent non fondées, impliquant Joe Biden. En mai dernier, il a même tenté de se rendre à Kiev pour forcer le déclenchement d’une enquête sur Joe Biden et son fils Hunter ». Les révélations autour de l’affaire ukrainienne et des agissements de Giuliani ne font que « dévoiler l’ampleur de la dérive de la politique étrangère américaine, qui pourrait coûter cher à Donald Trump », estime Le Devoir qui poursuit : « Reste à voir si le tandem Trump-Giuliani subira un sort similaire à celui de Richard Nixon et de son bras droit H. R. Haldeman dans l’affaire du Watergate ».

Au Pérou le président Martin Vizcarra a consolidé son pouvoir après la dissolution du Parlement

Mercedes Araoz, la vice-présidente que le Congrès avait désignée pour succéder à Martin Vizcarra, a jeté l’éponge. C’est à la Une d’El Comercio. Le journal qui demande à tous les acteurs politiques de respecter la Constitution. « Tout sauf l’anarchie », écrit El Comercio, en félicitant l’armée et la police nationale d’avoir rapidement soutenu le président « légitime ». Mais toute la confusion qui régnait dans les heures qui ont suivi l’annonce de la dissolution du Parlement ne s’est pas dissipée. Alors que le Congrès est officiellement dissous, son président a convoqué des parlementaires pour une réunion ce mardi. C’est à lire dans el Correo.

Jamal Kashoggi, une voix qui manque

Il y a un an, jour pour jour, le journaliste saoudien Jamal Kashoggi a été assassiné dans l’ambassade de l’Arabie saoudite à Istanbul, en Turquie. Il a été chroniqueur au Washington Post. Ce mercredi 2 octobre 2019, le journal lui rend hommage. « Une voix qui manque, un chœur qui ne cesse de prendre l’ampleur », titre le Washington Post. « Il y a un an », écrit le journal, « le prince héritier Mohammed ben Salmane a cru mettre fin à un débat avec une scie à os. Il a réussi à en finir avec une vie et à faire taire une voix, celle de notre confrère Jamal Khashoggi. Mais », poursuit le Washington Post, comme vous pouvez le constater, le combat qu’a mené le journaliste, le combat pour la liberté d’expression, la démocratie, et une meilleure connaissance d’autres cultures, se poursuit. Le journal rappelle que le président américain a rapidement décidé de se ranger du côté de MBS et de le déresponsabiliser pour ce crime. Donald Trump et ses alliés ont aussi bloqué toute tentative du Congrès pour demander des comptes au régime saoudien.

Un régime qui a réussi à créer un climat de peur

Oui c’est ce qu’écrit Farea al-Muslimi, un chercheur yéménite qui publie une tribune dans le New York Times. L’assassinat de Jamal Khashoggi a alerté tous les journalistes indépendants, écrivains et militants du Proche et Moyen-Orient. Le message envoyé par le régime saoudien avec ce meurtre a été bien entendu : si vous ne dites pas ce que nous vous demandons, votre mort sera brutale, votre corps disparaîtra et vous resterez sans sépulture. Et Farea al-Muslimi de conclure : « la plus grande menace à laquelle le monde arabe est confronté à présent, c’est peut-être le fait que bientôt il n’y aura plus personne pour crier, écrire ou chanter que le roi est nu, dans une région où il y a décidément trop de rois. »

Haïti, un pays en situation « insurrectionnelle »

La mobilisation et la paralysie d’une bonne partie du pays s’est poursuivie hier.Le Nouvelliste tente de faire le point. Après avoir contacté ses correspondants en région, le journal décrit une « une situation insurrectionnelle depuis au moins deux semaines ». Exemple dans la ville de Cayes, où les tensions persistent depuis début septembre. « Les activités scolaires sont paralysées », écrit le Nouvelliste. « Plusieurs établissements scolaires ont été attaqués, certains patrons d’entreprises ont dû payer des rançons pour éviter que l’on ne pille leurs commerces », ajoute le journal de Port-au-Prince.