Californie: un fournisseur d'électricité coupe le courant, par prévention

Pendant au moins deux jours et peut-être une semaine à compter de ce mercredi, le distributeur électrique californien, la compagnie PG&E préfère en effet couper le courant à 800 000 de ses clients de peur de que ses lignes vétustes ne déclenchent de nouveaux feux de forêts, un an après l’incendie qui avait fait 86 morts et ravagé la ville de Paradise, au nord de San Francisco

Lampes torches et générateurs électriques sont de sortie dans le nord de la Californie frappée par des coupures d’électricité massives et volontaires. Les habitants n’ont eu que deux jours pour se préparer et faire leurs provisions. Acheter nourriture, piles, essence et générateurs, en prévision de cette gigantesque coupure électrique. Au total, deux millions et demi de Californiens sont affectés.

Dès 4 heures du matin mercredi, des dizaines de villes autour de San Francisco ont été plongées dans le noir, perturbant toute l'économie : faute de courant, des centaines de commerces, stations-services, écoles ont dû fermer y compris la célèbre université de Berkeley. Tout cela au nom de la lutte anti-incendie.

Car cette coupure record est imposée en raison de conditions météo qualifiées d’extrêmes par les autorités. Températures élevées, vents forts, sols secs : la même recette climatique que l’an dernier, quand en quelques heures, le feu le plus meurtrier de l’histoire californienne rasait la ville de Paradise. Or un an après, l’enquête des pompiers a désigné un coupable : la chute d’une ligne électrique hors d’âge du fournisseur PG&E. La compagnie plusieurs fois condamnée pour négligence fait aujourd’hui face à des milliards de dollars d’indemnités à régler, et se dit incapable de rénover ses lignes. Pour éviter une nouvelle catastrophe, PG&E préfère donc couper le courant à ses clients californiens, et ce jusqu’à ce que les vents faiblissent.