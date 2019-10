Vers une sortie de crise en Equateur: le décret polémique sur les carburants retiré

Les deux parties se sont mises d'accord sur la préparation d' « un nouveau décret qui annule le décret 883 » sur l'essence, et « avec cet accord la mobilisation se termine », a annoncé Arnaud Peral, représentant en Equateur de l'ONU, qui a facilité avec l'Eglise catholique la tenue d'un dialogue. « Les mesures appliquées dans tous nos territoires sont levées », a confirmé Jaime Vargas, président de la Confédération des nationalités indigènes de l'Equateur (Conaie).

(sur la photo, aux côtés du président Moreno, Arnaud Peral, représentant des Nations unies)

Una solución para la paz y para el país: el Gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan. ¡Se recobra la paz y se detienen el golpe correísta y la impunidad! #DialogarEsElCaminoEC pic.twitter.com/QfeUJpUcMk Lenín Moreno (@Lenin) 14 de octubre de 2019

L’Equateur vivait une crise inédite avec des blocages de routes, manifestations et grèves qui ont paralysé le pays depuis près de deux semaines, l’obligeant aussi à suspendre la distribution de près de 70% de sa production de brut. L'état d'urgence a été déclaré le 3 octobre. La répression des manifestations et les affrontements ont aussi provoqué la mort de 7 personnes et blessé plus de 1300 personnes. Il y a aussi eu plusieurs centaines de personnes arrêtées. Les affrontements ont été particulièrement violents cette fin de semaine à Quito, la capitale.

La communauté indigène, et notamment l’une de ses organisations représentatives la Conaie, a été le fer de lance de la contestation contre les mesures imposées par le gouvernement du président Lenin Moreno, mesures négociées avec le Fonds monétaire international en échange d’un prêt de de 4,2 milliards de dollars. La communauté indigène, souvent pauvre et rurale, était particulièrement impactée par ces mesures. Des dizaines de milliers de membres des organisations indigènes s’étaient déplacés à Quito pour demander l’annulation des mesures économiques. Mais elle est aussi organisée : des milliers de ses membres des Andes et d'Amazonie ont quitté leurs villages pour camper à Quito. Et par le passé, elle a déjà renversé trois présidents.

¡Victoria de la lucha popular!



Exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana luego del anuncio de la derogatoria del decreto 883

Hoy celebramos, mañana, con todos y todas, minka para limpiar las calles del país.#SomosCONAIE pic.twitter.com/OzoFUDT2SQ CONAIE (@CONAIE_Ecuador) 14 de octubre de 2019

(avec AFP)