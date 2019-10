Présidentielle américaine: de retour, Bernie Sanders y croit plus que jamais

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Sur scène, Bernie Sanders est accueilli comme une rockstar. Deux semaines après sa crise cardiaque, le sénateur du Vermont, âgé de 78 ans, veut montrer qu’il est en pleine forme. « Je suis de retour ! Et je suis plus que prêt à assurer la fonction de président des États-Unis !! »

Durant une heure, et devant presque 26 000 personnes, Bernie Sanders a promis une nouvelle fois de lutter « pour le peuple et contre un système qu’il juge corrompu et injuste ».

Un peu plus tôt, sur cette même scène à New York, il recevait un soutien-clé : celui de la charismatique députée Alexandria Ocasio-Cortez qui a prononcé un discours passionné en faveur de celui qu’elle dit appeler Oncle Bernie : « Personne n’a osé critiquer le système. En 2016, il a fondamentalement changé la politique aux États-Unis ! »

Avec Alexandria Ocasio-Cortez, très populaire parmi les jeunes et les minorités, Bernie Sanders espère étendre son électorat. Une union saluée par ses partisans.

« On a Bernie Sanders qui est l’ancienne génération et qui se bat depuis toujours et on a AOC qui représente la nouvelle génération. C’est parfait ! » ; « On a besoin de ça car on n’a pas eu de vraie gauche dans ce pays depuis longtemps. »

Il y a quelques jours, Bernie Sanders recevait le soutien d’une autre jeune députée du parti, Ilhan Omar. Aujourd’hui troisième dans les sondages à l’investiture démocrate, le sénateur du Vermont assure être plus déterminé que jamais à remporter la victoire.