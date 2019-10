À la Une: la fronde sociale au Chili se poursuit

Selon La Tercera, 15 personnes sont mortes durant les émeutes et les pillages de ces derniers jours. Les actes de violence ont toutefois diminué au profit des manifestations qui, elles, ont augmenté. Face à cette vague de contestation qui a gagné le pays, le président Sebastián Piñera a convoqué une réunion avec l’opposition, titre le journal. Le président chilien est aussi en train de revoir sa copie sur les projets de réforme, ajoute La Tercera. Sebastián Piñera, sous pression, pourrait apporter des changements à la réforme des retraites et alléger le fardeau fiscal pour une partie de la population, estime Diario Financiero. Le journal cite un sénateur de l’opposition qui réclame une politique plus orientée vers le social.

La situation au Chili préoccupe aussi la presse d’autres pays du continent

La Folha de São Paulo s’étonne qu’une telle éruption sociale ait pu se produire dans un pays dont les chiffres économiques dépassent largement ceux de ses voisins de la région. « Mon Dieu, le Chili aussi », s’exclame Brian Winter, un expert de l’Amérique latine, dans le Washington Post. En fait, le problème du « modèle chilien » c'est que les réformes libérales de ces dernières années n’ont pas réduit les inégalités sociales, écrit le journal. Le salaire moyen reste élevé par rapport aux autres pays de la région, mais le coût de la vie ne cesse d’augmenter. Et les dépenses pour l’éducation et la santé aussi.

En tout cas, la grogne sociale au Chili émerge alors que d’autres pays en Amérique latine connaissent également des manifestations. Le Washington Post cite l’Équateur et l’Argentine, deux pays où des manifestants ont forcé leurs gouvernements à faire des concessions. Ce qui pourrait d’ailleurs engendrer d’autres révoltes. Comment expliquer cette tendance ? Selon le spécialiste Brian Winter, le boom des années 2000 a créé des attentes que les gouvernements latino-américains ne peuvent plus satisfaire. Le mécontentement à l’égard des dirigeants de centre-droit pourrait profiter à la gauche, estime Brian Winter dans le Washington Post.

Justin Trudeau : une victoire en demi-teinte

Un gouvernement centriste qui est également en difficulté, c’est celui de Justin Trudeau. Le Premier ministre canadien a gagné les législatives hier, mais c’est une victoire en demi-teinte, estime la presse. Le Devoir annonce une « victoire libérale aux airs de défaite ». D’après le journal, « le chef libéral Justin Trudeau n’avait pas de quoi pavoiser lundi à l’issue du scrutin. Les libéraux ont sauvé les meubles, en somme, alors que le chef conservateur, Andrew Scheer, lui, a perdu son pari. » D’après ce journal canadien, le résultat de ce scrutin est « une victoire sans gloire » pour Justin Trudeau. Le seul qui peut vraiment crier « mission accomplie », c'est le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, dont le parti a ravi au Nouveau Parti démocratique la troisième place aux Communes.

Un second mandat plus compliqué

C’est ce qu’écrit The Globe and Mail. « Il devra gouverner de manière différente pour éviter les nouveaux écueils politiques », estime le journal. The Globe and Mail rappelle qu’un gouvernement minoritaire est finalement assez fréquent au Canada. Sur les 20 dernières législatures, neuf Premiers ministres étaient à la tête d’un gouvernement minoritaire.

C’est une configuration politique qui pourrait s’inscrire dans la durée, estime le journal. L’offre politique s’élargit et les deux principaux partis, les libéraux et les conservateurs, n’auront peut-être plus assez de soutien pour s’assurer des majorités stables. Mais ce n’est pas en soi une mauvaise chose, conclue The Globe And Mail, citant l’exemple du gouvernement minoritaire du libéral Lester Pearson dans les années 1960, qui a été, selon le journal, l’un des Premiers ministres qui a le plus réussi son mandat, avec notamment l’introduction d’une couverture de santé et un système de retraite.

La situation des journalistes dans la crise haïtienne

Direction Haïti avec la Une de l’agence Alterpresse. Son directeur Gotson Pierre évoque le difficile travail de journaliste dans une crise qui n’en finit pas et nous parle d’une nouvelle manifestation prévue aujourd’hui dans le pays. Ce sont des religieux qui descendent dans la rue contre le gouvernement.