À la Une: Evo Morales se déclare vainqueur de la présidentielle en Bolivie

Le dernier décompte publié par le tribunal suprême électoral fait état de 98,42 % des votes dépouillés. Evo Morales obtiendrait actuellement 46,83 % des suffrages exprimés contre 36,73 % pour Carlos Mesa. Soit une avance de 10,13 points du président sortant sur son rival. Si ces chiffres se confirmaient, Evo Morales remporterait la présidentielle dès le premier tour, puisqu’il lui faut au moins 10 points d’avance sur son concurrent.

Dans ce contexte, Evo Morales s’est déclaré vainqueur de la présidentielle. C’était, il y a quelques minutes, lors d’une conférence de presse à La Paz ce jeudi 24 octobre. « Nous avons remporté l’élection présidentielle dès le premier tour », a déclaré le président sortant sans attendre l’annonce des résultats complets et officiels. Evo Morales a aussi dénoncé le comportement de l’opposition, coupable, selon lui, « de répandre la haine » en Bolivie. Le président sortant n’a toutefois pas fermé la porte à un éventuel second tour. « Si nous ne gagnons pas avec 10 points de pourcentage d’écart, nous respecterons » le résultat, « s’il faut aller au second tour, nous irons », a déclaré le chef de l’État.

Son concurrent, Carlos Mesa, avait accusé hier soir encore le président socialiste « d’organiser une fraude gigantesque pour éviter un second tour de la présidentielle », rapporte La Razon. « Je n’encourage pas la violence, mais je ne peux pas non plus demander à la population bolivienne de rester immobile alors qu’on est en train de lui voler son élection », avait déclaré Carlos Mesa.

Dans ce contexte, déclarer un ballotage entre les deux candidats serait « la meilleure solution ». C’est ce qu’avaient déclaré les observateurs électoraux de l’Organisation des États américains en Bolivie. Et c’était aussi l’avis de l’église catholique qui avait souligné que l’organisation d’un second tour constituerait la « seule issue pacifique et concertée » des troubles actuels, note El Diario. « Tous les évènements de ces derniers jours nous amènent en tout cas à la conclusion que le Tribunal électoral et ses membres actuels ont perdu leur crédibilité », estime de son côté El Deber. « Pour sortir de la crise, il faut viser un accord politique national qui stipulerait l’élection de nouveaux membres pour cette institution fondamentale », conseille l’éditorialiste avant de conclure : « Il est urgent de disposer d’arbitres dignes de la confiance de la population pour les élections futures ».

Haïti : « L’État dépense, n’investit pas et travestit ses statistiques »

C’est la Une du journal haïtien Le Nouvelliste aujourd’hui. Explications avec le rédacteur en chef, Frantz Duval.

Chili : la mobilisation ne faiblit pas

Au Chili, des milliers de personnes étaient encore dans les rues hier. Et ce malgré l’annonce par le président mardi soir d’une série de mesures pour calmer la colère sociale. Ils étaient même encore plus nombreux que les jours précédents, constate La Tercera. Pour le journal chilien en ligne El Mostrador rien d’étonnant à cela : les mesures annoncées par le président « soulagent, mais ne guérissent pas et n’ont du coup pas eu pour effet de réduire la pression sociale ». Les Chiliens qui continuent à envahir les rues ne s’y trompent d’ailleurs pas, estime le quotidien. Car selon les spécialistes, il ne s’agit pas « de mesures structurelles, mais de petits palliatifs ».

El Pais met aujourd’hui l’accent sur « l’usage excessif de la force policière et militaire » durant ces protestations. Le journal cite « l’Institut chilien des droits de l’Homme, un organisme indépendant, qui a déposé cinq plaintes pour des homicides commis par les policiers ou les soldats et huit pour violences sexuelles ». Le directeur de l’Institut a rencontré hier le président Piñera pour dénoncer ces crimes et d’autres cas de violation des droits de l’homme. « Le sous-secrétaire du ministère chilien de l’Intérieur a déclaré que l’état d’urgence en vigueur ne justifiait aucun mauvais traitement, aucun abus et encore mois la mort de personnes causées par la violence de certains agents de l’État ».