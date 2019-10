Haïti: la colère ne faiblit pas, la police défile à son tour

Avec notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron

Leurs visages masqués, les policiers participant à la manifestation ont peur des représailles et ne souhaitent pas que leurs identités soient rendues publiques. Mais tous témoignent de leur trop faible salaire et de leur absence de couverture sociale.

« Toute personne qui travaille est supposée avoir un syndicat pour le défendre mais nous dans la police, ils ne veulent pas qu’on en crée, ils nous l’interdisent. Nos salaires sont très, très misérables, on n’a pas d’assurance : on a seulement une carte mais à tous les hôpitaux, on doit payer. On n’est pas là aujourd’hui pour dire à au pouvoir de partir, on est là pour qu’ils pensent à nous, les policiers, car on n’est pas des robots. On a des enfants des épouses, on a besoin de vivre dans de bonnes conditions aussi. »

Sur le même axe routier, mais à quelques kilomètres en contrebas, les détracteurs du président ont eux aussi foulé le macadam dimanche, avec toujours la même revendication comme témoigne Patrick Faustin : « On dit à Jovenel Moïse de démissionner immédiatement. Il refuse toujours d’entendre. Aujourd’hui, ce sont tous les secteurs qui disent à Jovenel Moïse qu’il ne peut plus diriger le pays. »

La tension a été forte quand les deux cortèges se sont croisés. Plusieurs policiers ont tiré en l’air. D’origine inconnue, des salves de plus gros calibre que les armes des forces de l’ordre ont aussi résonné, provenant d’un corridor adjacent au parcours des manifestations. Un homme a été tué par balle puis son agresseur a été lynché par la foule en colère. Suivant ces moments de panique et de tensions, plusieurs commerces et véhicules ont été incendiés.