États-Unis : la Cour suprême se penche sur l’avenir des « dreamers »

La Cour suprême américaine doit décider si les 700 000 migrants de moins de 30 ans, les « dreamers », pourront être expulsés du territoire américain, comme le souhaite Donald Trump. Mardi 12 novembre, les avocats des « dreamers » plaidaient leur cause devant la plus haute instance judiciaire du pays.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

Ils sont près de 700 000 « dreamers » aux États-Unis. Ces jeunes, entrés clandestinement sur le territoire américain lorsqu’ils étaient mineurs, bénéficient aujourd’hui d’un statut provisoire (DACA) accordé par l’administration Obama. Mais Donald Trump entend bien le remettre en cause. Après plusieurs suspensions par les tribunaux, la demande du président américain passe devant la plus haute instance judiciaire américaine, la Cour suprême.

Les avocats des « dreamers » ont plaidé leur cause mardi 12 novembre devant les juges, soutenus par le camp des démocrates. « Nous avons toujours été une nation d’immigrants, les immigrants ont toujours été précieux, depuis les premiers jours. Et soudainement, nous avons un président qui pense obtenir un avantage politique en attaquant ces jeunes qui sont venus vivre le rêve américain. Nous, démocrates, nous n’arrêterons pas le combat, tant que ces jeunes n’obtiendront pas la pleine citoyenneté américaine », explique Chuck Schumer, le chef de la minorité démocrate au Sénat.

Les « dreamers » se défendent

Abril Gallardo est une « dreamer ». Arrivée à 12 ans du Mexique avec ses parents et ses frères, elle a aujourd'hui 29 ans et milite au sein de l’ONG « Lucha » (Lutte) dans l'État de l'Arizona. Ce mardi, elle était présente aux côtés de ses avocats et a écouté avec émotion les premiers arguments des avocats concernant le programme DACA dont elle est bénéficiaire.

DACA, c'est un soulagement temporaire. Tu continues à vivre avec un peu de peur et d'angoisse au ventre, car cela fait des années que la bataille est engagée contre le DACA et c'est un peu la roue de la fortune. Abril Gallardo, dreamer de Mexico 13/11/2019 - par Lucile Gimberg Écouter

Selon elle, le DACA lui a permis de s’en sortir, elle et sa famille. « Moi et mes frères nous bénéficions du programme DACA. Nos parents, eux, sont encore sans papiers. DACA nous a permis à mes frères et moi de terminer nos études. Mais par-dessus tout, DACA nous a permis de travailler et, grâce à cela, on a pu aider nos parents à payer les factures d'eau, d'électricité, les soins de santé », raconte-t-elle.

La Cour suprême rendra sa décision sur le sort de ces 700 000 jeunes au printemps 2020, soit, en pleine campagne présidentielle.