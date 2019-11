À la Une: la Colombie craint la violence pour cette journée de grève générale

« Prudence, beaucoup de prudence, s’il vous plaît » titre ce matin l’éditorialiste d’El Espectador. Le quotidien craint une réaction hostile de la part des autorités. Des autorités qui ont tardé à réagir et à prendre en compte les revendications des manifestants qui s’étaient mobilisés la semaine dernière à Barranquilla. Une semaine plus tard, détaille El Espectador, le pays est encore plus sous tension. Les autorités et les manifestants se regardent avec méfiance et peur. D’où cet espoir que cette journée de forte mobilisation soit pacifique et démontre qu’en Colombie on respecte la différence d’opinions. Mais les dernières déclarations du président Ivan Duque risquent de tendre encore plus la situation. Ce dernier, explique l’éditorialiste, n’a eu de cesse ces derniers temps de dire que ce mouvement était basé sur des mensonges et infiltré par des agents internationaux. D’où cette crainte qui fait l’objet de l’éditorial du jour d’El Espectador.

Deux projets de loi pour convoquer des élections en Bolivie

La présidente par intérim Janine Añez a envoyé ce mercredi au Parlement un projet de loi pour convoquer de nouvelles élections générales, un mois après le scrutin contesté remporté par Evo Morales.En fait ce n’est pas un, mais deux projets de loi qui vont être étudiés par le Sénat, détaille ce jeudi Los Tiempos. L’un a été rédigé par la nouvelle équipe dirigeante sous l’égide de Jeanine Añez, tandis que le second a été élaboré par les députés du MAS, la formation politique d’Evo Morales, majoritaire dans l’hémicycle. Les deux projets envisagent l’annulation de l’élection du 20 octobre, l’élection de nouveau membre du Tribunal suprême électoral et une convocation le plus rapidement possible de nouvelles élections. L’idée, selon Jeanine Añez, est de parvenir à un consensus national. Selon le quotidien Cambio, la présidente par intérim est prête à modifier ou enrichir ce projet de loi afin de parvenir à ce consensus, sachant que l’idée serait de convoquer des élections en avril prochain, détaille El Diario. Mais si d’aventure ces projets de loi échouent, Jeanine Añez convoquera des élections par décret, prévient Los Tiempos.

Haïti : rendez-vous avec Frantz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste.

A la Une de l’actualité haïtienne ce jeudi : la fin de la visite en Haïti de l’ambassadeur des États-Unis aux Nations unies qui n’est pas parvenue à un accord avec les protagonistes de la crise politique.

Frantz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste 21/11/2019 Écouter

Aux États-Unis, nouveau débat dans le cadre de la primaire démocrate

Un débat qui ne restera pas dans les annales, surtout pour ce qui est de la performance du favori des sondages, l’ancien vice-président Joe Biden, qui a bafouillé lors de son introduction, détaille le Washington Post. Pour la revue Politico, c’est le maire de South Bend Pete Buttigieg qui a su tirer son épingle du jeu. Un candidat que commencent à craindre les trois ténors de cette primaire, Joe Biden, Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Il faut préciser que ce maire d’une petite localité de 100 000 habitants est en tête dans l’État de l’Iwoa, le premier État à voter dans le cadre de cette primaire. Un débat où les positions des candidats sont restées figées et au cours duquel les 10 prétendants à l’investiture se sont surtout attachés à attaquer le président Donald Trump, plutôt que de s’écharper entre eux. Prochain rendez-vous le 19 décembre à Los Angeles pour le dernier débat de cette année 2019.