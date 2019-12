À la Une: «Destituer Trump pour sauver l’Amérique»

« Impeach Trump. Save America ». Destituez Trump et sauvez l’Amérique. Voilà ce qu’on peut lire ce matin en Une du New York Times. Le journal dans son éditorial soutient pleinement l’initiative des démocrates. Destituer un président est la chose la plus importante que le Congrès peut faire – à part déclarer la guerre. D’après l’éditorialiste Thomas Friedman, le président Donald Trump doit être obligé à quitter sa fonction si l’on veut préserver la démocratie en Amérique. Et Friedman de démonter l’argument des défenseurs de Donald Trump qui consiste à dire que la destitution trahit la volonté du peuple. C’est-à-dire que c’est aux électeurs de chasser le président du pouvoir et non pas aux parlementaires.

« Mais que pensez-vous alors de ce que Donald Trump a fait en Ukraine », demande l’éditorialiste. « Il a trahi la volonté du peuple en envisageant d’utiliser l’argent de nos impôts pour mettre KO l’un de ses principaux rivaux. En fait », poursuit le New York Times, « Donald Trump a été comme un braqueur de banque, qui, en pointant son pistolet sur la tête de l’agent au guichet, a entendu d’un coup les sirènes de la police ».

Pour le Washington Post, les réactions à la procédure de destitution montrent combien le pays et les partis politiques sont divisés. Une fracture qui laissera des traces dans la politique du pays, estime le journal qui, à l’instar du New York Times, se montre favorable à la destitution. Le Washington Post regrette toutefois que les démocrates, dans leur volonté d’aller vite, n’aient pas récolté d’autres témoignages importants susceptibles d’étayer les chefs d’accusation présentés hier. Le journal espère que le procès qui se tiendra probablement en janvier prochain sera équitable, et que d’autres personnes seront appelées à témoigner afin que les Sénateurs et le pays puissent juger si le président doit être destitué ou pas.

Les États-Unis, le Mexique et le Canada signent un nouvel accord de libre-échange

D’après Le Devoir, l’un des points importants de l’accord concerne le Mexique : un mécanisme de surveillance du respect des droits syndicaux des travailleurs au Mexique a été introduit dans le texte. Par contre, la disposition qui devait empêcher la fabrication, avant dix ans, de versions génériques moins chères de certains médicaments a été supprimée.

Un autre journal canadien, The Globe and Mail, s’étonne pour sa part que le Congrès américain ait su trouver, en plein processus de destitution, un compromis bipartisan permettant la signature de cet accord commercial.

Répression au Nicaragua

Au Nicaragua où le gouvernement poursuit sa politique de répression contre les églises catholiques, qui selon lui se sont rangées du côté de ses opposants. Dernier exemple en date à lire dans le journal Trinchera : il y a presque un mois, les autorités ont coupé l’électricité à l’église de Masaya, où s’étaient rassemblés des opposants en grève de la faim pour demander la libération de prisonniers politiques.

Lorsque le pasteur s’est adressé à la compagnie d’électricité, celle-ci lui a répondu que la paroisse lui devait 10 mois de factures impayées. Ce qui est faux, affirme le prêtre au journal.