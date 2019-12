Argentine: inclassable péronisme

De droite, de gauche ou du centre ? Le mouvement politique qui domine la vie politique argentine depuis plus de 70 ans et revient aujourd’hui au pouvoir avec Alberto Fernández est composé de courants variés qui revendiquent un même engagement social et font généralement taire leurs différences à l’approche des échéances électorales.

De notre correspondant à Buenos Aires,

Le nouveau président argentin, Alberto Fernández, qui a pris ses fonctions le mardi 10 décembre, est souvent présenté dans les médias internationaux comme un « péroniste de gauche ». Cela ne manque pas de surprendre ses compatriotes, pour qui Fernández est plutôt un péroniste de droite qui s'est rapproché du centre, un modéré, mais en tout cas pas un homme de gauche !

De fait, cet avocat et professeur de droit de 60 ans a commencé sa carrière politique dans les années 1990 en travaillant avec le gouverneur péroniste (de droite) de la province de Buenos Aires Eduardo Duhalde, avant d’être élu en 2000 législateur de la capitale fédérale sur une liste dirigée par Domingo Cavallo, ancien ministre de l’Économie ultra-libéral du président péroniste (de droite) Carlos Menem. Et, la capitale ayant toujours été hostile au péronisme, Fernández a ensuite cherché à se rapprocher d’un homme d’affaires qui, profitant de son succès à la tête de l’un des plus importants clubs de foot du pays, Boca Juniors, avait décidé de créer un nouveau parti. Mais ce dernier l’ignore. C’était… Mauricio Macri, qui deviendrait président en 2015 et auquel Alberto Fernández succède aujourd’hui. Revanche.

Récupéré par Néstor Kirchner

Alors rejeté par Macri, Fernández est récupéré par Néstor Kirchner, gouverneur de Santa Cruz, une lointaine province de la Patagonie, dont il appuie la candidature à la présidence. Élu en mai 2003 avec seulement 22,5 % des voix dans un pays encore en crise, Kirchner fait appel à lui pour ses contacts à Buenos Aires, ses qualités de négociateur et sa modération. Il lui confie le poste de chef du cabinet de ministres et ministre coordinateur de l’action gouvernementale (moins qu’un Premier ministre à la française, mais bien plus qu’un simple chef de cabinet : c’est le premier des ministres), fonction qu’il continuera à occuper après l’élection de Cristina Kirchner à la présidence en 2007.

Il démissionnera au bout de sept mois, en désaccord avec l’augmentation des taxes sur les exportations agricoles, mesure qui déclenche la colère des producteurs et divise alors la société. Il s’éloigne alors de la présidente, qu’il ne cessera de critiquer jusqu’à la fin de son second mandat (2015), avant de se réconcilier avec elle en 2018 et que, contre toute attente, en avril 2019, celle-ci le désigne candidat à la présidence à sa place. Rien, a priori, dans ce parcours qui permette d’affirmer que Fernández est de gauche, comme le font volontiers les observateurs étrangers. Si ce n’est qu’il a fait partie des gouvernements des Kirchner qui, eux, revendiquaient cette appellation, non sans quelque raison (encore que cela puisse se discuter). Et qu’il a été élu avec Cristina Kirchner comme colistière.

La compléxité comme une marque de fabrique

En tout cas, ce bref rappel de la carrière de l’actuel président de l’Argentine montre la difficulté qu’il y a à situer le péronisme, ce mouvement qui domine la vie politique de son pays depuis plus de 70 ans : de droite avec Menem ou Duhalde, de gauche avec Néstor et Cristina Kirchner, il est centriste avec Alberto Fernández, lui-même à la tête d'un gouvernement de coalition entre... différents courants péronistes ! Une complexité qui est sa marque depuis sa naissance en 1945, quand des socialistes, des syndicalistes et des officiers nationalistes se sont unis pour former, sous l'égide du général Juan Perón, alors secrétaire d’État au Travail d’un gouvernement militaire, un Parti travailliste (aujourd'hui « justicialiste », c'est son vrai nom).

Porté par les réformes favorables aux ouvriers qu’il avait mis en place et la promesse de les amplifier, Perón l’emporte à la présidentielle de 1946 face à une coalition allant des conservateurs aux communistes. Réélu en 1952, Perón est chassé du pouvoir par un putsch en 1955, après avoir fait une politique très favorable aux travailleurs et en s’appuyant notamment sur les syndicats. En termes d’avancées sociales (salaire minimum, conventions collectives, 13e mois, congés payés...), ce premier péronisme qui fait bénéficier les milieux populaires d’un véritable État providence, est pour l’Argentine l’équivalent du Front populaire de Léon Blum pour la France.

Mais en politique étrangère, c’est plutôt de Gaulle : Perón développe et applique la doctrine dite de la « troisième position », et le pays ne s’aligne sur aucun des deux blocs. Le mouvement a plusieurs visages, en son sein cohabitent plusieurs courants, Perón arbitre. Par la suite, le péronisme aura toujours une droite et une gauche, parfois même une extrême droite et une extrême gauche (comme dans les années 1970, où celles-ci réglaient leurs comptes à la mitraillette), l’arbitrage du leader se faisant généralement au centre. Mais parfois aussi à droite (Menem) ou à gauche (Kirchner).

L’influence de l’Église catholique

En réalité, le cœur du péronisme est un engagement social, très démocrate-chrétien et marqué dès l’origine par l’influence de l’Église catholique. De fait, Jorge Bergoglio, l’ancien archevêque de Buenos Aires élu pape en 2013 sous le nom de François est péroniste (il est aussi l’auteur d'une doctrine sociale dite « du peuple », adoptée par le catholicisme latino-américain et aujourd'hui diffusée à partir du Vatican, qui est une sorte de péronisme épuré et théorisé à la lumière de la foi).

En tout cas, c’est cette priorité affichée (mais pas toujours accordée) aux questions sociales qui unit les différents courants du mouvement, ainsi qu’un grand pragmatisme, qui facilite les alliances internes et la constitution de fronts avec d’autres forces lors des échéances électorales. Au-delà des divergences entre les uns et les autres, les péronistes partagent une culture qui privilégie l’unité du mouvement afin de conquérir et assumer le pouvoir. Cela fait du péronisme une machine électorale et de gouvernement redoutable, très difficile à battre.

Sauf quand il se désunit, comme ce fut le cas en 2015 : si Macri a alors gagné la présidentielle à la tête d’une coalition réunissant libéraux et sociaux-démocrates, c'est aussi parce que nombre de péronistes de droite et modérés (comme Fernández), lassés de l’autoritarisme de Cristina Kirchner, n'ont pas voulu suivre le candidat kirchnériste. Et l'intelligence de Cristina Kirchner cette année a été de renoncer à sa candidature (qui aurait perpétué les divisions et favorisé la réélection de Macri) et, en choisissant Alberto Fernández, de permettre la réunification de la famille péroniste et, crise économique aidant, la victoire aux élections.

Tous les courants représentés

C'est donc une coalition péroniste qui est aujourd’hui au pouvoir, comme le reflète le gouvernement formé par Fernández, où tous les courants sont représentés. Si les kirchnéristes se voient attribuer l’Intérieur, la Défense, l’Environnement et le poste clé de Procureur général de la Nation, les fidèles de la vice-présidente ne dominent pas le cabinet, où trouvent aussi leur place des péronistes traditionnels, plutôt conservateurs, comme le sont certains gouverneurs, des libéraux liés à Sergio Massa, aujourd’hui président de la Chambre des députés, et, bien sûr, nombre de modérés proches du président.

Dosage aussi entre des figures de poids, qui ont fait partie de gouvernements antérieurs, et des ministres sans expérience, mais aux compétences reconnues. Et surprise en ce qui concerne le ministre le plus attendu, celui de l’Économie. Le choix de Fernández s’est porté sur Martín Guzmán, un économiste de 37 ans sans passé politique. Professeur à l’université de Columbia, aux États-Unis, c’est un proche du prix Nobel Joseph Stiglitz, et comme ce dernier un non-orthodoxe. Mais apparemment assez raisonnable pour pouvoir éviter le défaut de paiement et renégocier l’échéancier de la dette avec le FMI et avec les créanciers privés.

« Incorrigibles »

Dans le système argentin, le président a beaucoup de pouvoir et la vice-présidence est généralement confiée à une personnalité de second rang. Cette fois-ci, la situation est inédite, puisque c’est Cristina Kirchner qui a adoubé Fernández et qu’elle reste la dirigeante péroniste la plus populaire. Mais pour l’heure, il ne semble pas qu’elle cherche à déstabiliser le président, malgré le pouvoir qu’elle détient au Parlement (elle préside le Sénat et son fils Máximo le groupe parlementaire de la majorité à la Chambre des députés). Et pourquoi chercherait-elle à le faire ? Pour beaucoup, ce qu’elle a souhaité avec la vice-présidence c’est échapper à une éventuelle condamnation pour corruption dans les affaires judiciaires la concernant.

Il semblerait qu’on en prenne le chemin. Après tout, peut-être que, comme le disait le grand écrivain Jorge Luis Borges, humilié par Perón, qui l’avait déchu de son poste de directeur de la Bibliothèque nationale pour le nommer inspecteur des volailles de Buenos Aires, « les péronistes ne sont ni de droite ni de gauche, mais incorrigibles ».