Chili: fin de la consultation citoyenne pour trouver une solution à la crise

La consultation citoyenne organisée dans tout le pays se clôturait ce dimanche. Le but était de recueillir les demandes sociales des citoyens pour ensuite les transmettre au président, Sebastian Pinera. Et espérer sortir de la crise sociale qui secoue le Chili depuis près de deux mois.

Avec notre correspondante au Chili, Naïla Derroisné

Plus de 225 communes chiliennes sur les 250 que compte le pays participaient à cette consultation, non obligatoire. C'est l'Association chilienne des municipalités qui est à l'origine de cette consultation. Et ce nombre de communes participantes est historique. En tout, 47% d'entre elles ont mis en place un système de vote sur internet. Le reste a opté pour le papier.

Les Chiliens sondés sur trois catégories de questions

« Il faut se connecter avec un numéro attribué à chaque Chilien. Et après ils demandent la commune où tu votes », explique Sebastian Diaz, 29 ans qui a voté depuis son smartphone.

Ensuite, les Chiliens sont sondés sur trois catégories de questions : institution, social, et enfin un vote plus territorial. Dès la première question Sebastian n'hésite pas une seconde. « Êtes-vous d'accord, ou non, pour que le Chili ait une nouvelle constitution ? Je suis d'accord ».

Pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec internet, certaines communes comme celle de Nunoa les accueillent et les aident. Au fond de la salle des fêtes, trois ordinateurs sont alignés. « Je suis venu remplir mon devoir de citoyen. J'aurais pu voter tout seul sur internet mais ça aurait été long. Le monsieur a été très gentil, il m'a dit: "je vais vous aider". J'ai donc accepté », raconte Ignacio, 90 ans qui vient de voter.

La retraite, l'éducation et la santé au coeur des préoccupations

La vice-présidente de l'Association Chilienne des Municipalités assure que les résultats du vote seront transmis au gouvernement. « Nous espérons que le gouvernement prenne en compte cette consultation et commence à élaborer une feuille de route en respectant les besoins qu'ont les gens maintenant, à court, à moyen et à long terme », détaille Ana María Silva.

Et parmi les demandes sociales les plus urgentes des Chiliens, on retrouve le thème des retraites, de l'éducation ou encore de la santé.