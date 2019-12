D’Odebrecht à Netflix, les prénoms pas si communs des Péruviens

Au Pérou, le sens commun n’est parfois pas si commun. Le Registre national d’identification et d’état civil du Pérou vient de donner la liste des prénoms curieux de l’année 2019. Et quand on pense aux prénoms que certains parents donnent à leurs enfants, ce n’est vraiment pas triste.

S’il fallait en choisir un, on pourrait commencer par Odebrecht. Comme prénom, on fait mieux car Odebrecht c’est cette compagnie brésilienne géante de travaux publics qui est au cœur d’un scandale de corruption qui a touché rien qu’au Pérou quatre anciens présidents de la République. L’un d’entre eux d’ailleurs s’est suicidé alors qu’il allait être arrêté. Il s’agissait d’Alan Garcia, autre prénom qui a été donné quatre fois cette année, probablement par un partisan de l’ancien président.

Il faut aussi noter près de 4 300 Keiko, du nom de Keiko Fujimori. La leader de l’opposition, fille de l'ancien président péruvien Alberto Fujimori, est récemment sortie de prison préventive, elle aussi dans le cadre du scandale Odebrecht. On compte encore deux Mark Vito, du nom de son mari. Odebrecht n’a été donné qu’une fois par chance car ce prénom risque d’être difficile à porter pendant toute la durée du procès qui touche cette compagnie et une bonne partie de la classe politique péruvienne.

Un bébé nommé « Netflix »

Selon l’état civil, nous avons comme chaque année des Iron Man, probablement en hommage à ce héros de Marvel qui est mort lors du dernier film des Vengeurs. Spiderman, l’homme-araignée, ne pouvait pas être absent, même si cette année 16 couples péruviens ont préféré le prénom de Joker.

Ils ont probablement été impressionnés par le talent de Joaquin Phoenix dans sa personnification d’un méchant classique des films de Batman. Plus surprenant, un bébé péruvien va porter le nom de Netflix. On lui souhaite bien du plaisir, et si au moins il pouvait avoir un abonnement gratuit.

Dakar, pas simplement une capitale et un rallye

Comme chaque année, les parents fans de foot n’ont pas hésité à donner à leur progéniture le nom de leur athlète préféré. Paolo Guerrero par exemple est l’une des vedettes de l’équipe nationale péruvienne de football. Entre les Paolo, les Guerrero et les Paolo Guerrero, plus de 38 000 gamins auront intérêt à faire des étincelles sur les terrains. On a aussi deux Gareca, c’est déjà plus dur à porter mais c’est le nom de famille de l’entraîneur argentin de l’équipe péruvienne de football.

Plus surprenant, mais qui intéressera au Sénégal, nous avons 17 Dakar. Ce qui est très probablement lié au passage du rallye Paris-Dakar il y a un an dans le pays.

Et s’il fallait une preuve de plus de l’influence de l’actualité dans les prénoms de l’année, six bébés ont été nommés Venezuela, rappelant l’importance de la diaspora vénézuélienne au Pérou.