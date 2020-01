À la Une: le Congrès divisé après la mort du général iranien Qassem Soleimani

Le général Qassem Soleimani, chef des forces spéciales des Gardiens de la révolution et une figure clé de l'influence de la République islamique au Moyen-Orient, a été tué ce vendredi matin à Bagdad en Irak suite à des frappes américaines. Selon le Washington Post, cette attaque a été validée et décidée par Donald Trump lui-même. Elle visait un homme qui préparait des attaques contre des diplomates et des intérêts américains dans la région selon un haut responsable du Pentagone. « Le meurtre du puissant commandant du corps des Gardiens de la révolution islamique va certainement relancer le débat sur les pouvoirs du président en matière de guerre », estime le New York Times qui fait état d’une division au sein du Congrès en la matière. Pour l’instant comme l’explique le quotidien, cette division est partisane. Le camp démocrate craint l’escalade des tensions avec l’Iran. C’est en tout cas le sentiment d’Andy Kim, élu démocrate à la Chambre des représentants et ancien responsable de l’Irak au Conseil de sécurité nationale du président Barack Obama. Selon lui, « les prochaines heures et les prochains jours seront très importants ». Dans le camp démocrate, la tension est palpable. Nancy Pelosi, chef de la majorité démocrate à la Chambre des représentants estime que le Congrès aurait dû être consulté. Un sujet qui risque de crisper encore plus les esprits, surtout que les principaux dirigeants iraniens ont appelé à la vengeance.

Gel des tarifs des transports en Argentine

Une mesure décriée par les principaux syndicats et dirigeants de ce secteur qui se plaignent de ne pas avoir été ni consultés ni avertis détaille La Nacion. Mais cette manière de faire du nouveau président Alberto Fernandez n’est pas surprenante estime le quotidien. Une méthode qu’il a déjà employée, il y a quelques semaines concernant les taxes sur les exportations. Ce gel des tarifs est une sorte de sparadraps mis sur un problème en attendant de trouver une solution pérenne estime La Nacion. Les tarifs sont donc gelés pour une durée de 120 jours alors que des hausses étaient déjà programmées pour ce début d’année. Les dirigeants de ce secteur contactés par ce journal disent avoir appris la nouvelle dans la presse, alors que peu de temps avant ils avaient eu une réunion avec des membres du gouvernement, d’où leur étonnement et leur frustration. Les autorités ont quant à elles expliqué qu’elles comptaient réviser la politique de subvention concernant ce secteur. Une politique qui va certainement être modifiée en profondeur selon La Nacion.

Au Mexique : l’appel à l’aide du gouverneur de l’État de Zacatecas

Le gouverneur de l’État de Zacatecas réclame l’aide de la garde nationale pour maintenir l’ordre dans une prison où dix-sept personnes sont mortes durant la nuit de la Saint Sylvestre. Alejandro Tello Cristerna réclame l’intervention de l’État fédéral pour renforcer la sécurité de ce centre de détention, peut-on lire dans les pages d’El Universal. Un appel lancé après une rixe entre membres de différents cartels qui a fait dix-sept morts et dix blessés, tous par armes à feu, dans la nuit du 31 décembre. Une rixe qui aurait semble-t-il débuté suite à un match de football entre ces détenus. Selon le gouverneur de l’État de Zacatecas, les détenus qui sont enfermés dans cette prison ont été condamnés par la justice fédérale et il est donc nécessaire que l’État mexicain prenne en charge la sécurité de ce pénitencier. La CIDH, la Commission interaméricaine des droits de l’homme, a par ailleurs condamné la mort de ces dix-sept détenus et déplore que des armes continuent de circuler dans les prisons mexicaines. Elle appelle l’État mexicain a mener une enquête transparente et à prendre les mesures nécessaires pour que de tels drames ne se reproduisent plus peut-on lire dans les pages de La Jornada.

Une femme nommée pour la première fois à la tête du Tribunal constitutionnel péruvien

Une première saluée par la presse péruvienne. Marianella Ledesma a été élu le 2 décembre dernier au terme d’un vote serré explique Peru21. « Il fallait rendre hommage à une femme avec une telle carrière » explique Ferrero Costa, juge qui assumera la vice-présidence de ce tribunal. Et les dossiers qui attendent la nouvelle présidente de la plus haute instance judiciaire du pays ne sont pas des plus simples. Marianella Ledesma va notamment devoir décider si la dissolution du Congrès ordonné par le président péruvien respecte la Constitution. Une dissolution qui a provoqué l’ire d’une grande partie de la classe politique péruvienne engluée dans des scandales de corruption. Une demande de sursis pour cette dissolution avait déjà été demandée au Tribunal constitutionnel qui l’avait à l’époque rejeté explique le quotidien.