Voiture électrique: Tesla se porte bien

L'action a grimpé de 46% en un an et les livraisons de véhicules de la marque d'Elon Musk ont bondi de plus de 50% par rapport à 2018, pour atteindre 367 500.

Et Tesla compte bien ne pas s'arrêter là, continuer à produire plus sur son terrain, aux États-Unis, et en Chine, où l'entreprise a implanté une usine. Une implantation cruciale pour conquérir le plus important marché de véhicules électriques.

Et cette usine permet également de contourner les taxes imposées dans le cadre de la guerre commerciale.

Tesla est non seulement épargnée, mais carrément choyée par Pékin, qui ne lui a pas imposé de nouer une alliance avec une entreprise locale, et qui accorde notamment des subventions à l'achat des Tesla « made in China ».

Vers de nouveaux modèles électriques de Volkswagen, Ford ou Peugeot

Elon Musk lorgne aussi du côté de l'Europe, il va construire une usine géante près de Berlin.

Plus au nord, en Norvège, le succès de la Model 3 a d'ailleurs en partie porté les ventes records de l'électrique. Ces véhicules sans hydrocarbures ont représenté plus de 40% des nouvelles immatriculations cette année.

Mais la concurrence va se renforcer pour la marque américaine avec la commercialisation de nouveaux modèles électriques de Volkswagen, Ford ou encore Peugeot.

Même si elles restent minoritaires, les voitures zéro émission de CO2 sont aussi en nette progression au Royaume-Uni, en hausse de 230% sur les 11 premiers mois de 2019.

