Venezuela: l'opposant Juan Guaido en quête d'un second mandat à l'Assemblée

C’était il y a un an jour pour jour. Le 5 janvier 2019, un certain Juan Guaido était élu président de l’Assemblée nationale vénézuélienne. Opposant au régime de Nicolas Maduro, cet inconnu pour nombre de Vénézuéliens allait devenir une célébrité mondiale. Car six jours après avoir été investi, le 11 janvier, ce jeune député de 35 ans s’autoproclamait président par intérim du Venezuela, en s'appuyant sur l’article 233 de la Constitution.

Un an plus tard, la crise politique est toujours d’actualité, sans parler de la crise économique et humanitaire. L’opposition est de nouveau divisée et Juan Guaido contesté. Sa cote de popularité n'a jamais été aussi basse : il ne bénéficie plus que de 40% de soutien au sein de la population. Mais pour celui qui incarnait le changement aux yeux de beaucoup de ses concitoyens, une chose a changé : l’espoir de mettre un terme à ce qu'il qualifie de « narcodictature » est désormais partagé par une majorité de Vénézuéliens.

L’espoir, c'est certainement le mot qu'il a le plus employé en 2019. Juan Guaido pensait pouvoir changer le cours de l'histoire de son pays plus rapidement, mais sans l’appui des forces armées, comme il aime à le rappeler, ses efforts sont restés vains. Ce dimanche, il espère obtenir un second mandat à la tête de la seule institution qui semble encore fonctionner dans un pays en pleine déliquescence, pour à nouveau endosser le costume de président par intérim.

reportage aujourd'hui, (Juan Guaido) représente la pire déception qu'on ait eu. Pire encore que les anciens leaders de l'opposition parce que c'est celui qui a créé le plus d'espoirs.

