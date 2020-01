Haïti sans Parlement fonctionnel: Jovenel Moïse seul maître à bord

Avec notre envoyée spéciale à Port-au-Prince, Stefanie Schüler

Selon la Constitution haïtienne, les mandats des 119 députés et ceux d’une partie des sénateurs arrivent à leur terme ce lundi 13 janvier 2020. Ils devraient laisser leur place à la 51e législature. Mais les élections qui auraient dû se tenir au mois de novembre 2019 n’ont pas été convoquées. A partir de ce lundi, Haïti se trouve donc sans Parlement fonctionnel.

Conséquences immédiates

Il y a des conséquences immédiates à cette caducité. Comme par exemple la question du gouvernement qui reste en suspens : depuis mars dernier, Haïti n’a plus de gouvernement. Or, un nouveau Premier ministre désigné par le président doit être obligatoirement validé par le Parlement. Deuxième exemple : Haïti n’a pas non plus de budget pour l’année fiscale en cours. Or, chaque loi budgétaire doit être approuvée par le corps législatif.

Jovenel Moïse seul maître à bord

Dernier point : les mandats de l’ensemble des maires à travers Haïti arrivent également à leur terme aujourd’hui. Résultat ? Le président Jovenel Moïse est désormais seul maître à bord sans aucun contre-pouvoir. Et cela alors qu’il a été vivement contesté dans la rue ces derniers mois, notamment pour son implication dans le scandale de corruption PetroCaribe.

