Pékin rappelle à Washington la puissance militaire chinoise

Il n’est pas encore officiellement le 45e président des Etats-Unis mais Donald Trump risque déjà d'être en délicatesse avec Pékin à son arrivée au pouvoir. Les sujets de discorde sont déjà visibles entre les deux puissances. Taiwan est au centre des tensions, puisque Donald Trump envisage ouvertement de se rapprocher de l'île rivale de la Chine.

Pékin se livre à une véritable démonstration de force. L'unique porte-avions du pays va se rendre dans le Pacifique pour la première fois. Dans le même temps le pays teste un nouveau prototype d'avion furtif.

« Les Chinois communiquent (sur leur nouvel avion, ndlr) maintenant parce qu’il y a des tensions en mer de Chine. On peut penser également à l’élection de Donald Trump et à ses propos sur Taïwan. Cela correspond à la fois à un état de développement de leur avion mais également à une manière de dissuader les Etats-Unis. Il y a encore 10 ans, on pensait que les Chinois étaient juste capables de copier ce qui se faisait à l’étranger, notamment les avions russes, explique Jean-Pierre Maulny, le directeur adjoint de l'Institut de recherche internationale et stratégique (Iris). Maintenant, on est en train de se rendre compte qu’ils sont capables de développer leurs propres armements. Cela étant, on a quand même quelques doutes sur les capacités de ces armements parce que la communication elle est visuelle, mais on en sait pas plus exactement sur les capacités de ces avions. Mais ce que l’on voit bien c’est que les capacités technologiques de la Chine sont en train d’augmenter et qu’ils n’ont plus uniquement besoin de copier sur les étrangers. »

Une manière pour Pékin de rappeler à Washington sa puissance militaire à l’échelle mondiale. Une façon également pour les Chinois qu’ils ne sont prêts à aucune concession sur la politique de la « Chine unique ».