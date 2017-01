India Pride Project, des détectives sur internet contre le vol d'oeuvres d'art

Un petit groupe de passionnés d'art a lancé en Inde, il y a quelques années, un groupe d'enquête avec un but très particulier : retrouver la trace des antiquités volées dans des temples indiens et forcer les musées étrangers à les rendre, grâce à l'aide et au soutien d'internautes. Et cela a déjà porté des fruits inespérés. Qui sont ces nouveaux détectives et comment ont il procédé ?

A l'origine, il s'agit d'un petit groupe de quatre personnes, dont un ingénieur, un expert-comptable et un journaliste. Ils n'ont pas grand chose à voir avec le milieu de l'art si ce n'est qu'ils sont passionnés par le patrimoine culturel de leur pays, l'Inde, et dégoûtés de voir des marchands cupides dérober des statues des temples. Ces anciens lieux de culte sont en effet très riches en art, surtout dans le sud du pays, mais ils sont souvent mal sécurisés.

India Pride Project, une initiative en ligne

Pour lutter contre ce pillage, ils ont lancé leur campagne en ligne, en formant un groupe sur les médias sociaux, appelé India Pride Project – ou le projet de la fierté de l'Inde. A partir de celui ci, ils ont commencé à demander à d'autres personnes de prendre des photos en haute résolution des pièces de musées suspectes, afin de pouvoir les comparer avec les images de celles disparues des temples.

Les Robin des Bois de l'art indien

C'est un travail laborieux car ce sont des pièces qui ont été achetées pour plusieurs centaines de milliers d'euros par des musées étrangers et ces derniers ne sont pas prêts à accepter qu'ils ont participé à ce recel, et encore moins à les restituer. Il faut donc prouver le vol de manière scientifique, en trouvant des clichés anciens et en comparant les petits défauts uniques que ces pièces peuvent avoir. Et monter ensuite un dossier auprès de la justice. Tout ceci est est en plus un passe temps dangereux, car étant donné les sommes en jeu, les trafiquant menacent ces détectives de l'art. Et c'est la raison pour laquelle, une partie d'entre eux sont restés anonymes.

Un puzzle international

Mais cela a commencé à porter ses fruits : il y a deux ans, le Premier ministre australien a rendu en personne à son homologue indien une statue de Shiva, d'une valeur de près de 5 millions d'euros, qui avait été dérobée d'un temple du sud de l'Inde et s'était retrouvée dans un musée national. Ceci a été possible grâce à la coopération d'une division spéciale de la police de la région du Tamil Nadu, dans le sud.

Plusieurs autres pièces ont été rapportées d'Allemagne et du Canada et un marchand a été inculpé par une cour de l'Etat de New York pour ce recel. Mais ce n'est bien sûr qu'une goutte d'eau dans cet océan du commerce illégal d'art : les membres de India Pride Project estiment qu'il y aurait 70 000 pièces d'art indien volées et que 4 900 d'entre elles pourraient être récupérées.

■ Conférence d'Anuraag Saxena expliquant la démarche d'India Pride Project