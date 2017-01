Birmanie: des milliers de personnes fuient les combats dans l'Etat Kachin

L'armée birmane n'hésite pas à utiliser l'artillerie lourde pour prendre les postes de contrôle du groupe ethnique armé kachin et à travers des bombardements qui se font proches des camps de déplacés internes, ce qui pousse les populations à fuir vers la Chine. Il cela a été une journée très dangereuse pour les civils dans l'Etat Kachin alors que c'était la journée de célébration de l'Etat Kachin. Cela a provoqué la fuite d'environ 4 000 déplacés et population locale en pleine nuit, surtout des femmes et des enfants, qui marchaient dans le froid et qui ont dû se rendre en Chine. A la frontière a priori, il y a encore des gens qui attendent de pouvoir passer en Chine. Ce combat dure depuis longtemps. En Birmanie, depuis des décennies il y a des combats entre l'armée birmane et les groupes ethniques armées qui revendiquent le contrôle de leurs territoires, notamment à travers l'instauration d'un Etat fédéral. Il y a des combats depuis plusieurs mois dans l'Etat Kachin, qui s'intensifient de plus en plus, et aussi dans l'Etat Shan, ce qui met clairement en danger les négociations de paix lancées par Aung San Suu Kyi, notamment à travers la conférence de Panglong pour le 21e siècle,dont la prochaine conférence conférence est prévue en février prochain.