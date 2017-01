Amazon: un paillasson aux couleurs de l’Inde fait polémique

Un paillasson a été la source d'une importante tension diplomatique entre les autorités indiennes et la multinationale américaine Amazon. Ce paillasson vendu sur la plateforme de commerce en ligne figurait le drapeau indien, et le ministère des Affaires étrangères a menacé de remettre en cause les affaires de la société en Inde.

Ce différend a surgi lorsqu’un internaute a directement alerté la ministre des Affaires étrangères, à travers le réseau Twitter. Twitter étant une plateforme sur laquelle la diplomate en chef est particulièrement active, même ces jours-ci alors que cette femme de 63 ans est en convalescence après une greffe d'organe.

Cet internaute signale à la ministre qu'un paillasson figurant le drapeau national indien est vendu sur le site canadien d'Amazon, ce qui peut être considéré particulièrement offensant dans la culture indienne, pour laquelle les pieds sont la partie la plus impure du corps. Et de manière générale, on peut comprendre que s'essuyer les chaussures sur un paillasson aux couleurs nationales n'est pas du goût des plus patriotiques. Et c'est bien le cas de l'Inde, où depuis 1971, une loi punit de trois ans d'emprisonnement toute insulte au drapeau et aux symboles nationaux.

Le paillasson était vendu au Canada, et ne tombait donc pas sous le coup de cette loi. Mais la multinationale Amazon est extrêmement présente en Inde, et en a même fait l'un de ses marchés prioritaires en investissant 140 millions d'euros dans les douze derniers mois. Et les autorités indiennes le savent. La ministre a donc utilisé Twitter pour faire pression et menacé la semaine dernière de révoquer les visas de tous les employés étrangers d'Amazon et de refuser toute nouvelle demande de visa. Elle a également demandé à l'ambassade indienne au Canada de faire pression sur la branche canadienne de la société pour s'assurer que ce produit est retiré.

Et cela a fonctionné en à peine plus de temps qu'il en faut pour écrire un tweet. Quelques heures après la plainte de la ministre, Amazon a annoncé que le produit vendu par une tierce partie avait été retiré de la plateforme canadienne, et le directeur de la branche indienne a écrit une lettre d'excuses. On voit à quel point les entreprises de commerce en ligne tiennent à leur place dans le marché indien où ce secteur connaît la plus forte croissance mondiale : il a engendré près de 30 milliards de revenus en 2016 et grandit de 50 % par an.