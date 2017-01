Ban Ki-moon probable candidat à la présidentielle en Corée du Sud

Ban Ki-moon n’est pas officiellement candidat à l'élection présidentielle, mais c’est tout comme ! Depuis son retour, il est partout : on le voit déjeuner avec des jeunes, nourrir à la cuillère les personnes âgées, se recueillir sur les tombes d’anciens présidents, nettoyer au jet à haute pression un poulailler frappé par la grippe aviaire. Les caméras sur les talons, Ban Ki-moon sillonne la Corée du Sud. Il visite à la fois les bastions progressistes et conservateurs du pays. Il s’est aussi rendu dans une base navale où est exposée une frégate coulée en 2010 par le Nord, un geste en direction de l’électorat conservateur, farouchement anti-Pyongyang.

Dix ans à la tête des Nations unies

Auréolé du prestige de son ancien poste, Ban Ki-moon, un diplomate de carrière qui n’a jamais été élu, répète à l’envi que ses dix ans à la tête de l’ONU feront de lui un excellent dirigeant. C’est en fait un retour chorégraphié avec soin, qui vise à afficher les vertus traditionnelles attendues d’un dirigeant coréen : la piété filiale et la loyauté à l’Etat. Ce qui n’empêche pas les couacs : les réseaux sociaux se sont beaucoup moqués quand, dans une tentative ratée de montrer sa « normalité », il s’est montré incapable d’acheter un billet de train à la machine.

Ban Ki-moon va très probablement rejoindre le camp conservateur, un camp en pleine déconfiture depuis le scandale qui a provoqué la destitution de la présidente Park Geun-hye. Si la Cour constitutionnelle valide cette destitution, des élections seront organisées bientôt et Ban Ki-moon représente la meilleure chance des conservateurs de rester au pouvoir. Il devrait probablement rallier un parti récemment créé par des dissidents du Saenuri, le parti présidentiel.

Ban Ki-moon, surnommé « l’anguille insaisissable » en raison de son talent pour se faufiler, est déjà la cible d’attaques virulentes venues du camp progressiste. Il est « trop proche des Etats-Unis » et ne saura jamais leur dire non, a ainsi critiqué Moon Jae-in, le favori de l’opposition. Son absence de proposition concrète est pointée du doigt. On lui reproche son bilan mitigé à la tête de l’ONU et aussi d’avoir soutenu un accord controversé signé avec le Japon au sujet des femmes de réconfort, ces Coréennes envoyées de force dans les maisons closes de l’armée impériale nippone pendant la guerre.

Les Etats-Unis poursuivent le frère de Ban Ki-moon

Il est aussi inquiété par plusieurs affaires de corruption. Un magazine l’accuse d’avoir accepté des pots-de-vin d’un homme d’affaire en 2005, quand il était ministre des Affaires étrangères. Ban Ki-moon nie en bloc et menace de poursuivre la publication en justice. Aux Etats-Unis, son frère et son neveu sont accusés de corruption : samedi, Washington a envoyé à Séoul une demande d’extradition visant les deux hommes. Mais, en dépit de ces affaires, les deux partis conservateurs cherchent à le convaincre de rejoindre leurs rangs et Ban Ki-moon devrait annoncer sa décision après les fêtes du Nouvel an lunaire, la semaine prochaine.