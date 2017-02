Le GPS obligatoire pour les véhicules dans la province du Xinjiang en Chine

de notre correspondante à Shanghai,

La province de Bayingol se trouve dans la région du Xinjiang, à l’extrême ouest de la Chine. C’est la plus grande du pays : 463 000 km2, l’équivalent de la superficie de la Suède ! Cette mesure qui impose l'utilisation de GPS dans les véhicules concernerait donc environ 20 000 véhicules, peut-être plus. Depuis plusieurs années maintenant, cette région est sous tension car elle est peuplée de Ouïghours, une ethnie majoritairement musulmane et turcophone. Elle est violemment persécutée par le gouvernement chinois. Le pouvoir central craint en effet leurs velléités indépendantistes. Et donc pour mieux contrôler sa population dans la région, les autorités viennent de décider de traquer ses habitants partout où ils se trouvent…



Le Xinjiang, théâtre d'attentats indépendantistes

Des tensions ont à nouveau secoué la région récemment. Il y a une semaine, une attaque au couteau perpétrée par des Ouïghours a provoqué la mort de 5 personnes, et blessé 10 autres. Résultat : depuis jeudi 16 février des forces anti-terroristes chinoises lourdement armées, se sont déployées massivement dans les trois plus grandes villes du Xinjiang. Mais ce que craignent surtout les autorités ce sont les attaques de véhicules piégés. En décembre dernier une voiture avait fait exploser une bombe dans le Xinjiang et avait tué une personne.

La communauté ouighoure sous surveillance

La police souhaite imposer le GPS afin d'éviter ce type d’attaque. Cela permettra de suivre toutes les voitures à la trace. Le système qui va être installé, « Beidu », est un système satellitaire chinois donc plus facile à surveiller par le gouvernement. Les automobilistes ont jusqu’au 30 juin pour se mettre en conformité, et cela touche tous les types de véhicules : véhicules privés, officiels, camions, et même véhicules de chantier comme les bulldozers. D’après les autorités locales, cette mesure va permettre d’assurer plus de sécurité, mais aussi davantage « d'harmonie sociale ». Mais cela risque aussi d’augmenter encore un peu plus le ressentiment des Ouïghours à l’égard des autorités chinoises.