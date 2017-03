Les réfugiés qui ont caché Snowden à Hong Kong demandent l'asile au Canada

Ils sont Sri-Lankais et Philippins. En 2013, ces trois familles ont ouvert leurs portes à l'ancien consultant de la NSA, l'agence de sécurité américaine, qui venait de révéler les programmes d'espionnage massif des Etats-Unis.

Pendant environ deux semaines, ces réfugiés dans le besoin ont accueilli à tour de rôle l'homme le plus recherché du monde. Aujourd'hui, ils craignent pour leur vie. Récemment, des membres de la police sri-lankaise se seraient rendus à Hong Kong afin de retrouver leur trace, ce que nie formellement Colombo.

Sans ressources et sans grandes chances d'obtenir une protection de Hong Kong, l'ancien déserteur de l'armée sri-lankaise victime de torture, le couple qui a fuit la guerre civile et leurs deux enfants nés apatrides, et la mère philippines victime dans son pays de kidnapping et de viol, et qui vit avec sa fille et sa mère dans un minuscule appartement, ont peur d'être renvoyés dans leur pays et espèrent, après parfois plus de 10 ans d'attente, qu'ils pourront enfin commencer une vie normale.

En attendant l'asile politique, Snowden a décidé depuis Moscou d'aider ses anges gardiens. Il a lancé fin février sur son compte Twitter un appel aux dons. La cagnotte a déjà atteint plus de 50 000 euros.

