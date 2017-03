Arabie saoudite: le roi Salman reçu par Xi à Pékin pour resserrer les liens

Avec notre correspondante à Pékin, Heike Schmidt

Depuis l’établissement, en 1990, de relations diplomatiques entre Pékin et Riyad, ce n’est que la deuxième fois qu’un monarque saoudien est en visite en Chine. Pour l'occasion, 25 princes, 10 ministres, sans oublier les 150 cuisinières, composent la délégation du roi, qui fait plus d’un millier de personnes.

En 26 ans de relations diplomatiques, tout a changé entre les deux pays, à commencer par les chiffres du commerce. Au lieu des 930 millions d’euros en 1990, les échanges bilatéraux s’élèvent aujourd’hui à 40 milliards, et aucun autre pays n’importe autant de pétrole saoudien que la Chine.

La Chine étend son influence au cœur du Moyen-Orient

Lors de leur rencontre dans l’imposant palais du Peuple de Pékin, le président Xi Jinping et le roi Salman ont d’ailleurs signé des accords pour une valeur de plus de 60 milliards d’euros, selon une source officielle. Mais au-delà des contrats juteux, Riyad compte établir des relations politiques plus étroites avec la Chine.

D'autant que les relations entre Washington et son allié traditionnel au Moyen-Orient se sont effritées sous l’administration Obama, notamment à cause du rapprochement entre les Etats-Unis et l'Iran. La Chine est prête à prendre la place laissée vacante et se propose même de jouer les médiateurs entre frères ennemis saoudiens et iraniens.

