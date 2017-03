Corée du Sud: le quotidien d'une mamie truculente charme les réseaux sociaux

La chaîne Youtube intitulée « Le journal de mamie » est spécialisée dans les vidéos courtes et amusantes qui racontent des épisodes de la vie quotidienne d'une grand-mère sud-coréenne de 70 ans. Le succès est rendez-vous : déjà 167 000 abonnés en deux mois, et beaucoup de réactions enthousiastes sur les réseaux sociaux.

de notre correspondant à Séoul,

Elle s’appelle Park Mak-rye et elle a 70 ans. Avec ses cheveux permanentés et teints en noir, son franc-parler, ses manières directes, et son rire communicatif, elle est une « halmoni » - une grand-mère - typique de Corée du Sud.

D’une vidéo à l’autre, on la voit : tenter de faire du yoga, se mettre au canoé-kayak, commenter un film d’action, visiter un élevage de poules, chanter une chanson de K-pop… Elle part aussi en voyage en Australie. Des situations souvent incongrues où son sens de la répartie, ses commentaires sans filtre et son accent du sud du pays font des merveilles.

La vidéo qui rencontre le plus de succès la montre en train de s’appliquer sur le visage des crèmes, des lotions et du maquillage avant d’aller chez le dentiste. Une version senior, très drôle, de ces innombrables tutoriaux de maquillage qui prolifèrent sur le Net sud-coréen. Celle-ci compte déjà 1,3 million de vues !

Sa petite-fille aux commandes

C’est sa petite fille, Kim Yoo-ra, 26 ans, qui filme et monte ces vidéos, et qui rajoute au passage musiques, bruitages et incrustations de commentaires sur l’image. Cette petite fille, étudiante en art dramatique, a aussi appris à sa grand-mère à utiliser un compte Instagram.

Dans une interview traduite par le site internet Korea Exposé, elle raconte que ces vidéos lui ont permis de réaliser que sa grand-mère « n’était pas si différente qu’elle », qu’elle avait découvert que sa mamie aimait elle aussi « se détendre avec ses amies et bavarder. » C’est juste qu’elle n’en avait guère le temps : avant de rencontrer le succès sur Internet, cette Youtubeuse mère de trois enfants a passé 42 ans à gérer un restaurant.

Franchir le fossé générationnel

Ces vidéos sont aussi un moyen pour les générations de mieux se comprendre. Le fossé générationnel en Corée du Sud est peut-être plus élevé qu’ailleurs : les générations les plus anciennes ont connu la misère, la faim, la guerre. Tandis que leurs petits enfants ont grandi dans l’opulence. Même s’il ne faut pas généraliser, l’étiquette confucéenne qui régit strictement les relations entre les âges ne facilite pas non plus la communication.

Le sort des personnes âgées n’est pas enviable en Corée du Sud : la moitié des plus de 65 ans vit sous le seuil de pauvreté et un quart vit seul. Les visites des enfants et des petits-enfants se font rares. C’est pourquoi cette chaîne Youtube suscite un tel élan de sympathie. Sur Internet, certains réagissaient en se disant très touchés, et en promettant d’aller passer tout de suite un petit coup de fil à leur grand-mère.