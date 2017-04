Afghanistan: les talibans sèment la mort dans un camp militaire

Le bilan s'est alourdit dans le nord de l'Afghanistan, près de Mazar-e-Charif, après l'attaque d'une base militaire afghane, revendiquée par un commando taliban. Il y aurait plus de 100 morts - jusqu'à 140 selon Reuters - et de nombreux blessés selon les autorités. Cette attaque est l'une des plus meurtrière qu'a connu le pays et intervient plus d'un mois et demi après celle perpétrée contre l'hôpital militaire de Kaboul, attaque revendiqué par l'organisation Etat islamique.

Avec notre correspondante à Kaboul, Sonia Ghezali

Des murs de béton criblés de balles, couverts de grandes traces de sang... Ces images de la base militaire de Balkh sont rediffusées depuis ce matin sur les chaines de télévisions afghanes.

Depuis l'attaque perpétrée hier par un commando taliban, les réactions se multiplient les condamnations. « Cette attaque contre le 209e corps d'armée montre la nature barbare des talibans », a réagi vendredi le général américain John Nicholson, commandant des forces de la mission Resolute Support de l'Otan en Afghanistan.

Les premiers témoignages cités par les médias donnent quelques détails sur le déroulement de l'attentat. Selon certains, des hommes lourdement armés, en uniforme, dans des humvees, véhicules de transport militaires, arrivent à la base de Balkh en début d'après-midi et lancent l'assaut. A l'intérieur, comme chaque vendredi à cette heure-ci, la plupart des soldats finissent de déjeuner au réfectoire ou sont en train de prier à la mosquée. C'est là que les assaillants ouvrent le feu. Un officier afghan blessé dans l'attaque a raconté que les soldats avaient été saisis par la confusion, ignorant qui les attaquaient. « C'était le chaos et je ne savais pas quoi faire.

On entendait partout des coups de feu et des explosions », a-t-il dit.

L'attaque va durer près de cinq heures. Les forces armées afghanes en viendront à bout abattant sept des insurgés, deux autres se font exploser, un homme est arrêté selon les autorités.

Cette attaque est l'une des plus meurtrières perpétrées dans le pays. Le 8 mars dernier, l'hôpital militaire de Kaboul avait été ciblé par les jihadistes de l'OEI et avait fait près de 50 morts. En visant la base de Balkh, et son 209e corps d'armée, l'un des plus importants du pays, les talibans ont une nouvelle fois montré leur capacité à porter des coups majeurs aux emblèmes du gouvernement afghan.