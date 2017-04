Les époux Macron passionnent la Chine

En Chine, la toile s’enflamme pour Emmanuel Macron ou plutôt pour Brigitte et Emmanuel Macron. C’est en effet l’histoire d’amour entre le candidat à la présidence et l’ancienne professeure de français de 24 ans son ainée qui passionne. Les époux Macron suscitent l'engouement des Chinois.

De notre correspondante à Shanghai,

Sur Weibo, le twitter chinois, le mot dièse «#il est marié à une femme qui a 24 ans de plus que lui» comptabilise plus de 6 millions de vues. On parle des époux Macron aussi sur Wechat, le réseau social le plus utilisé en Chine. Ce sont surtout des articles de médias chinois qui sont partagés, et commentés en masse.

L’un des articles qui revient le plus souvent a pour titre : « Emmanuel Macron : son histoire d’amour est bien plus excitante que sa course à la présidence ». Et puis des vidéos de leur mariage au Touquet, circulent en boucle. Les internautes adorent ça ! Une jeune femme écrit : « Je suis rassurée, si je ne trouve pas de petit ami, c’est peut être simplement parce qu’il n’est pas encore né ! ». Un autre écrit « L’âge en amour n’est jamais un problème. Il a trouvé la femme de sa vie, soyons heureux pour lui… »

Des commentaires bienveillants

En tous cas pour certains d’entre eux c’est bien la preuve que la France est un pays d’amour et de romantisme. Un internaute écrit : « Si ce couple s’était formé en Chine, il y aurait eu beaucoup de blagues cruelles, mais pour les Français romantiques et sensibles c’est une histoire précieuse ». Et puis il y en a d’autres qui sont moins dans le cliché et qui comparent Emmanuel Macron à Qi Tongwei. Qi Tongwei, c’est l’un des personnages principaux d’une série qui rencontre un énorme succès en ce moment et qui s’appelle « In The Name of People ». Sauf que ce personnage, qui épouse dans la fiction une femme de 10 ans son aînée est le méchant de la série : un arriviste, prêt à tout pour accéder au pouvoir, et qui en réalité n’aime pas du tout son épouse…

Sa rivale Marine Le Pen, sujet de discussion

Les commentaires sur Marine Le Pen sont plutôt plus durs que ceux sur Emmanuel Macron. Beaucoup la surnomme « la Trump française ». Elle est accusée par certains de racisme. Un internaute écrit « Si Marine Le Pen remporte l’élection, ce sera la catastrophe pour tous les Chinois qui veulent venir étudier en France ». Et puis il y a aussi quelques commentaires sur son conjoint Louis Aliot, bien moins que pour Brigitte Macron c’est vrai, mais tout de même ! Il y a un internaute qui, voulant les comparer écrit : « Il me semble que lui n’ait pas l’air de faire grand chose pour aider sa femme à devenir présidente ! »