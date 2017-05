Indonésie: des coups de canne pour punir une relation homosexuelle

Aceh, surnommée la « véranda de la Mecque » et connue pour la piété de ses habitants, est la seule province indonésienne où la charia est appliquée.

Andreas Harsono est chercheur pour Human Rights Watch à Jakarta. Joint par RFI, il rappelle que si Aceh est une exception, il s'inquiète que d'autres provinces ne s'inspirent de ses lois homophobes.

« Aceh était en rébellion contre l'Indonésie, ils voulaient faire sécession. Pour empêcher cette sécession, l'Indonésie a offert une certaine autonomie à la province, lui permettant notamment d'appliquer la charia. La mise en place de la charia a commencé en 2004. Et petit à petit, le Parlement d'Aceh est devenu de plus en plus favorable à l'application stricte de la charia. Beaucoup de députés ont commencé à discriminer ouvertement la communauté LGBT, mais aussi les droits des femmes et de toutes les minorités. Ce qu'il s'est passé aujourd'hui, c'est une conséquence de la mise en place de la charia. Et cela ne restera pas un acte isolé. Il va y avoir de plus en plus d'arrestations d'homosexuels à Aceh. Et pas seulement à Aceh. Aceh est perçu comme un modèle pour de nombreuses provinces conservatrices d'Indonésie. Je crains qu'il y ait des arrestations d'homosexuels dans d'autres provinces, partout en Indonésie ».