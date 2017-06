Les Pakistanais fêtent la victoire historique contre l'Inde au cricket

Avec notre correspondant à Islamabad, Michel Picard

339 courses contre 158, le score final, sans appel, offre au Pakistan un rare moment de joie et d'unité. Au coeur d'une foule descendue fêter l'évènement dans la rue, Sonia n'en revient pas : « C'est la première fois que le Pakistan remporte le trophée des champions. On ne s'attendait pas à une telle victoire et pourtant on a gagné ».

Danses improvisées et chants nationalistes ont rythmé la nuit des supporters venus non seulement savourer une victoire, mais aussi et surtout la défaite de l'éternel rival : « C'est historique. C'est la fête des pères et comme le Pakistan est le père de l'Inde, nous avons reçu notre cadeau de fête des fêtes. Je me sens tellement fier et si heureux ».

Pour ces fans, le programme de la nuit est simple : faire la fête !

Le chef d'état-major de la puissante armée pakistanaise a offert aux joueurs un pèlerinage à la Mecque et le Premier ministre a exprimé sa gratitude.

Au-delà de ce moment de répit populaire, les rencontres de crickets entre ces puissances nucléaires rivales permettent aux dirigeants des deux pays de se parler et par la même occasion d'apaiser des tensions qui ont atteint des sommets ces derniers mois.