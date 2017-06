Réforme fiscale en Inde: une TVA harmonisée à l'échelle du pays

L'Inde est sur le point de vivre sa plus grande révolution fiscale des dernières décennies. La troisième économie asiatique va mettre en place, à partir de demain 1er juillet, une TVA unique à tout le pays. Celle-ci doit venir remplacer une dizaine de taxes régionales qui existent jusqu'à présent. Elle devrait donc faciliter les affaires et réduire la double taxation. Mais dans les faits, ce système ne sera pas aussi simple ni meilleur marché que présenté.

Avec notre correspondant à New Delhi,

Cette réforme et ses objectifs ont représenté un long combat. Cette lutte a été menée par trois législatures différentes sur une période de 10 ans, tout ceci dans le but de convaincre les Etats fédérés d'accepter de centraliser la levée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Et avec pour objectif principal de simplifier les affaires.

Car aujourd'hui, 14 différentes taxes sont levées sur les biens et services par le gouvernement central et les différentes régions, et à chaque fois qu'une marchandise passe une frontière régionale, les camions doivent être inspectés et s'acquitter des différents frais.

Ce système complique énormément les affaires et ralentit la circulation des biens : un producteur de textile expliquait ainsi qu'il est plus facile pour lui d'exporter des habits de Delhi à Paris que de les envoyer dans l'Etat indien frontalier.

Système informatique national

A la place, le gouvernement a donc créé une taxe centralisée, ce qui pourrait également réduire la double taxation. Tous les marchands dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 27 000 euros doivent être enregistrés dans un système informatique national, où ils déclareront ce qu'ils ont produit.

L'objectif est d'abord de forcer les commerçants à déclarer davantage leurs revenus, ce qui fait défaut aujourd'hui, et d'éviter à chaque fabricant de payer la taxe sur la valeur ajoutée qui a déjà été payée par ses fournisseurs. Cela permet enfin d'informatiser les documents papier et pourrait faire baisser la charge fiscale, en tout cas pour les gros producteurs du secteur formel, qui sont informatisés.

Cinq taux différents

Mais cette réforme demeure compliquée et ne devrait pas bénéficier à tous. Car cette TVA n'est pas unique : les biens et services seront taxés selon cinq taux différents, entre 0% pour les biens alimentaires essentiels et 28% pour les voitures et produits haut de gamme. La moyenne sera de 18%, ce qui est plus élevé que le taux actuel d'environ 12 à 15%. Ce qui pourrait engendrer de l'inflation.

Et du reste, la plupart des petits commerces ne peuvent pas intégrer ce système informatique complexe, car ils n'ont pas d'ordinateurs ni de comptable pointu – ce qui risque de les pénaliser car les grandes entreprises vont préférer travailler avec ceux qui l'utilisent, afin de bénéficier des remises de taxes garanties par ce système. Or ces petits commerces emploient 93% de la main d'œuvre en Inde et s'ils font moins d'affaires, cela risque de faire croitre le chômage, qui est déjà très élevé en Inde.