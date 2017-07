Tesla va construire la plus grande batterie du monde en Australie

Avec notre correspondante à Melbourne, Caroline Lafargue

Jusqu’alors pays du charbon roi, l'Australie prend un virage à 180 degrés et une longueur d'avance dans le domaine des énergies renouvelables. La batterie géante de Tesla en Australie du Sud ressemblera à un arrangement harmonieux d'obélisques blancs et aura une capacité de 100 mégawatts, soit plus du triple du plus grand système de stockage lithium-ion existant à ce jour.

Sa principale mission sera de prendre le relais de la future centrale éolienne construite en ce moment par le français Neoen dans l'Etat quand il n'y aura pas assez de vent pour la faire tourner.

L’objectif est de sortir l'Australie du Sud de la crise énergétique. L'Etat produit son électricité à partir du vent, du soleil et du gaz, mais ses centrales sont fragiles. En septembre dernier, 1,7 million d'habitants ont été plongés dans le noir à cause d'une tempête. Les systèmes d'alimentation électrique de secours ont eux aussi été défaillants. Depuis, la majorité libérale australienne dénonce ce qu'elle considère comme le fiasco des énergies renouvelables. Et le gouvernement fédéral mise aujourd'hui sur des générateurs de secours à moteur Diesel, et un gros projet de centrale hydroélectrique.

Mais selon Tesla, rien de tout cela n’est nécessaire pour assurer la sécurité. Son PDG Elon Musk veut prouver que les énergies renouvelables sont aussi fiables que les énergies traditionnelles, même en cas de pic de demande, avec des infrastructures bien plus rapides à construire. Il a promis de livrer sa batterie géante en 100 jours, pas un de plus. Dans le cas contraire, il s’engage à rembourser le gouvernement d'Australie du Sud.