Chine: une école de combats pour orphelins crée la polémique

De notre correspondante à Pékin,

Sur la vidéo, une foule acclame deux garçons qui s’affrontent dans un combat de boxe derrière les grilles d’une cage et sous les cris d’un présentateur qui vante leur volonté féroce de remporter la victoire. L’un de ces boxeurs s’appelle Xiao Wu – le petit Wu. Il a 14 ans. Depuis 3 ans, il s’entraîne dans l’école de combat « Enbo » qui a adopté 400 orphelins pour en faire des champions d’arts martiaux : « Ma grand-mère m’a demandé si j’aimais les arts martiaux. J’ai dit oui. Elle m’a alors déposé ici. L’entraînement est très dur. Je suis tellement crevé que parfois je voudrais abandonner. »



Ce garçon vient comme tous les autres d’une région très pauvre. Soit ils sont orphelins ou bien ils sont abandonnés par leurs parents, « laissés derrière » comme on dit en Chine pour désigner ces 60 millions d’enfants dont les parents sont partis en ville pour gagner leur vie. Si on en croit leur entraineur Dong Zhou, ils sont chanceux d’avoir trouvé refuge dans ce camp d’entrainement : « Certains élèves disent qu’ils voudraient rentrer chez eux. Mais pour quoi faire – pour élever les cochons ? Garder les buffles ? Ou pour devenir mendiant ? Ou voyou? »

Plus de 13 millions de vues

Sur le site de streaming Miaopai, la vidéo a déjà été visionnée 13 millions de fois et des milliers d’internautes ont posté leurs commentaires : les uns estiment que l’école offre une perspective d’avenir à ces élèves, comme Feichang qui écrit : « Je connais la pauvreté dont souffrent les minorités dans la montagne de Daliang. Aujourd’hui, ils peuvent manger de la viande et boire du lait et ils sont éloignés de la drogue ».

D’autres, plus critiques, dénoncent une exploitation sans scrupules, à l’instar de cet internaute: « Dans l’histoire, on a connu des combats d’esclaves, mais ceux des orphelins sont encore plus cruels ! » Beaucoup sont d’accord sur un point : les autorités auraient dû prendre en charge ces orphelins. Par ailleurs, une enquête a été ouverte suite à la diffusion de cette vidéo.