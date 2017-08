Plainte à l’ONU contre Pékin pour la «disparition» de la veuve de Liu Xiaobo

Liu Xia « est gardée au secret par les autorités chinoises dans un endroit inconnu », affirme le texte déposé par Me Jared Genser auprès du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires de l'ONU. Selon l’avocat du couple, elle est portée disparue depuis le 15 juillet, jour des obsèques de son époux, le dissident et prix Nobel de la paix Liu Xiaobo.

« J'exige que les autorités chinoises apportent immédiatement la preuve que Liu Xia est en vie et lui autorisent un accès sans restriction à sa famille, ses amis, ses avocats et à la communauté internationale », ajoute Me Genser dans ce document adressé à l’Agence France-Presse.

« Je suis très inquiet », confie l’avocat à RFI. Depuis l’obtention du prix Nobel de la paix par son mari en 2010, Liu Xia, 56 ans, était de facto placée en résidence surveillée dans un appartement d’une pièce, sans téléphone, sans Internet, sans la télévision, sans la radio, avec juste des livres à lire, rapporte-t-il. « Sous résidence surveillée, elle a énormément souffert et elle a eu des tas de problèmes médicaux. Elle a notamment fait une dépression et elle a eu une crise cardiaque », indique Me Genser.

En déposant plainte auprès des Nations unies, l’avocat espère ainsi contraindre les autorités chinoises à rendre sa liberté à une femme qu’il estime punie d’avoir épousé un homme condamné pour ce qu’il croyait et défendait. Mais il compte aussi sur la communauté internationale pour faire pression sur Pékin. « Je pense en particulier que la France, avec le Royaume-Uni et les Etats Unis devraient faire pression sur Xi Jinping en privé, mais aussi publiquement s’il ne revient pas sur sa décision. Je pense que les médias doivent raconter ce qui lui arrive », juge Me Jared Genser.

« Elle reste sans aucun doute en résidence surveillée avec autour d’elle des policiers en civil qui ne la laissent pas faire un pas sans l’accompagner », avance Jean-Philippe Béja, directeur de recherche à Sciences Po et à l’EHESS, spécialiste de la Chine. « Aujourd’hui, Liu Xiaobo est mort, on a dispersé ses cendres dans la mer. Et malgré cela, on n’a aucune nouvelle d’elle. C’est une situation totalement dramatique », dénonce-t-il.

Le processus généré par le type de plainte déposée par l’avocat du couple pourrait s’étaler sur plusieurs années.