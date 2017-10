Kirghizistan: le candidat pro-gouvernemental donné gagnant dès le premier tour

C’est une surprise. Alors que les sondages prédisaient un second tour entre Sooronbaï Jeenbekov et son opposant le plus sérieux, l’homme d’affaires et député Omourbek Babanov, selon des résultats quasi définitifs, le candidat soutenu par l’actuel président a plié le scrutin dès le premier tour de l'élection, dimanche.

Selon la Commission électorale centrale (CEC), l’ex-Premier ministre de l’actuel président Almazbek Atambaïev et candidat du Parti social-démocrate du Kirghizistan, a obtenu près de 55% des suffrages. Contre un peu plus de 33% pour son principal rival et également ancien Premier ministre, dont le porte-parole a indiqué à l’Agence France-Presse que l’équipe menait un « décompte parallèle ».

« Je remercie mes opposants, qui ont travaillé dur et on rendu cette élection compétitive », a de son côté déclaré Sooronbaï Jeenbekov, dimanche soir, devant ses partisans. « Le Kirghizstan a montré aujourd'hui à la terre entière que nous sommes un Etat démocratique et souverain. Seul le peuple du Kirghizstan décide du destin de ce pays », a-t-il lancé alors que ses détracteurs l’avaient accusé d’être à la solde du Kazakhstan voisin.

La CEC a par ailleurs indiqué que la participation avait été de 56%. La proclamation officielle des résultats devrait avoir lieu ce lundi. Mais ces résultats inattendus font craindre des contestations alors que cette élection doit permettre la première passation de pouvoir pacifique entre deux présidents élus dans ce pays considéré comme le plus démocratique d'Asie centrale, où le règne à vie de présidents autoritaires est souvent la règle.

